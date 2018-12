Òmnium vol aglutinar la protesta contra el consell de ministres amb un acte polític "transversal"

Diverses entitats estan fent una feina de coordinació de les protestes que el 21 de desembre es faran contra la celebració del consell de ministres a Barcelona. Mentre no es concreten les accions, Òmnium Cultural ja ha fet públic que celebrarà un "consell popular de ministres", un acte polític que assegura que serà "transversal" i que comptarà amb la presència d'entitats i associacions socials, culturals i vinculades als drets humans.

Ells faran el Consell de Ministres. Nosaltres farem el Consell Popular de Ministres, un acte polític que comptarà amb la participació de diverses entitats de la societat civil. #21DConsellPopular — Òmnium Cultural (@omnium) 13 de diciembre de 2018

"El 21 de desembre hi haurà el consell de ministres a Barcelona, una nova decisió unilateral emmarcada en l’espiral provocadora de l’Estat per argumentar l’aplicació d’un nou 155. Fins i tot s’alcen veus que demanen il·legalitzacions de partits polítics sobiranistes. Aquesta situació, però, demana que mantinguem tant la determinació com la serenor, tant el coratge com la intel·ligència", assegura Cuixart en una carta enviada als socis.

La informació que ha facilitat l'entitat presidida per Jordi Cuixart és que el "consell popular de ministres" se celebrarà a les onze del matí, l'hora habitual en què es reuneix el govern espanyol. Fonts d'Òmnium asseguren que el lloc "encara està per determinar" i és una incògnita si serà vora la Llotja de Mar, l'espai on l'executiu espanyol celebra la seva trobada.

Qui sí que té previst mobilitzar-se davant la Llotja de Mar són els CDR, que a través de les xarxes han fet una crida a fer acte de presència a la part baixa de la Via Laietana "a primera hora del matí".