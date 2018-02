Òmnium reclama "generositat" per garantir amb celeritat la investidura i la formació del nou govern

Òmnium ha entrat de ple en el debat sobre qui ha de ser nomenat com a nou president de la Generalitat per reclamar "màxima unitat i generositat" als partits independnetistes per poder garantir "tan aviat com sigui posible" la investidura, la formació de govern i la restitució de les institucions catalanes. Així ho han acordat les territorials de l'entitat en una reunió que han mantingut aquest matí a l'escola Súnion de Barcelona. Una generositat que han negat que sigui per exigir al president Puigdemont faci un pas al costat i que s'engloba tant a Junts per Catalunya, ERC com la CUP per desencallar la situació d'impàs que viu l'independentisme.

En una declaració llegida pel seu portaveu, Marcel Mauri, Òmnium reclama que les forces polítiques sobiranistes assumeixin "la responsabilitat que els han donat les urnes , que parlin clar a la ciutadania i expliquin amb la máxima transparencia quines són les estratègies que cadascú creu que cal seguir a partir d'ara". L'entitat considera que "la societat catalana ha donat sobrades mostres de maduresa per poder entendre que davant un context polític complex i de repressió, les respostes polítiques també han de ser complexes i que no hi ha solucions fàcils ni ràpides".

L'entitat reconeix que "les negociacions entre els partits per a la investidura, greument condicionades per les amenaces del govern espanyol i per la vulneració de drets dels diputats, empresonats o a l'exili, evidencien que existeixen diverses estratègies polítiques diferenciades sobre les fites que ha d'afrontar el sobiranisme en els pròxims anys i provoquen episodis desconcertants, com el viscut el passat dimarts amb l'ajornament del ple d'investidura". Davant d'aquest escenari, Òmnium advoca perquè el sobiranisme fixi "uns objectius mínims de país que siguin àmpliament compartits i que permetin sumar més persones al projecte republicà i avançar en la seva materialització". En aquest sentit, Òmnium aposta per "solucions serenes, fermes i compartides que respectin els resultats expressats per la ciutadania el 21-D a les urnes". Una victoria incontestable per les formacions republicanes, que van tornar a guanyar per majoria absoluta, si bé, matisa, "sense superar el llindar del 50% dels vots".

Òmnium insta a no doblegar-se davant la força d'un Estat que "utilitza tots els mecanismos per doblegar-nos", però alhora fa una cirda a fer "un exercici d'autocrítica i sinceritat" per acordar una solució que serveixi per girar full a l'aplicació de l'article 155, que ha desembocat en la suspensió de l'autogovern. L'entitat es mostra molt crítica amb el bloc constitucionalista, especialment amb Ciutadans, a qui acusa d'"amenaçar amb el discurs populista la cohesió social i els grans consensos del nostre país".