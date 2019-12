Omplim Estrasburg desconvoca la marxa per acompanyar Puigdemont i Comín a petició del Consell per la República

El col·lectiu Omplim Estrasburg, que havia convocat una manifestació el 13 de gener a la ciutat francesa per acompanyar l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín en el seu desembarcament al Parlament Europeu, ha desistit d'organitzar la marxa perquè el Consell per la República considera que les protestes s'han de vehicular a les institucions espanyoles.

"Mentre les institucions espanyoles, el Tribunal Suprem i la JEC, vulnerin els drets polítics i la immunitat del vicepresident Oriol Junqueras i se li impedeixi accedir al Parlament Europeu, tal com es deriva de la decisió del TJUE del 19 de desembre, la prioritat de qualsevol mobilització ha de ser exigir que aquesta decisió sigui respectada i acatada per part de les institucions espanyoles", destaca en un comunicat el Consell, abans de concloure: "Ara és davant les institucions espanyoles on cal reclamar justícia".

El Consell subratlla les diferències entre la manifestació que es va convocar el 2 de juliol a Estrasburg per exigir a l'Eurocambra que Puigdemont, Comín i Oriol Junqueras puguessin exercir d'eurodiptats davant del veto del Parlament Europeu i la que es vol fer ara al gener. "A diferència del 2 de juliol, data en què tant el TJUE com el Parlament Europeu tenien pendent prendre una decisió en relació amb el cas dels eurodiputats catalans, ara les circumstàncies són unes altres", remarca el Consell per mostrar els seus dubtes en relació amb la manifestació prevista per d'aquí tres setmanes. "Si llavors era legítim expressar davant les institucions europees la reivindicació de quasi dos milions d’electors que havien estat menystinguts, en aquests moments, en canvi, la decisió de les institucions europees ja s’ha produït en el sentit esperat", afegeix.

Davant del reconeixement de la condició d’eurodiputats i, en conseqüència, de la immunitat de Puigdemont i Comín, que els permetrà circular lliurament arreu dels països de la UE, el Consell per la República ha anunciat que té previst fer properament un acte a la Catalunya Nord amb la presència de l'exconseller i l'expresident, tal com aquest últim havia anunciat recentment. " Aquesta serà, sens dubte, la millor ocasió per celebrar totes les victòries judicials i polítiques que l’independentisme català ha assolit en els últims temps, com també per denunciar la repressió de la qual són víctimes els dirigents polítics i socials del moviment independentista, i reprendre la lluita democràtica que ens permeti culminar el camí iniciat l’1-O", subratlla el Consell per la República.

En tot cas, el Consell per la República ha deixat clar que "respectarà els actes que eventualment es puguin organitzar des de la societat civil el 13 de gener a Estrasburg, en exercici de la seva lliure iniciativa", i ha anunciat que Puigdemont i Comín hi assistiran si no coincideix amb la sessió parlamentària, "des de l’agraïment i el reconeixement de la funció determinant i imprescindible de la mobilització ciutadana en el combat pacífic per la República Catalana".

Malestar a les bases independentistes

Hores abans que el Consell per la República emetés aquest comunicat, el col·lectiu Omplim Estrasburg anunciava: "Per problemes aliens a la nostra voluntat, ens és del tot impossible organitzar la concentració pel dia 13 de gener a Estrasburg, com s'havia volgut fer. [...] Per tant, tots aquells que encara vulguin pujar ho hauran de fer per compte propi". En el mateix comunicat només justificaven que deixaven de fer l'acte perquè el departament d'Urbanisme francès els havia denegat el permís per fer la concentració i posar un escenari.

Però aquest argument no s'ajusta a la realitat. "No és cert que ens hagin denegat el permís, l'Ajuntament d'Estrasburg només ens ha demanat que concretem l'acte que volem realitzar, perquè vam fer una proposta maximalista", remarca en declaracions a l'ARA Maria do Carmo, d'Omplim Estrasburg. La membre d'aquest col·lectiu assegura que han desconvocat l'acte per "la falta de suport de les entitats independentistes que el 2 de juliol sí que s'hi van sumar i ara han optat per no fer-ho". L'activista no comparteix que no s'hagi de pressionar les institucions europees, com reclama el Consell: "La lluita i la solució passa per Europa, perquè convocar marxes al Congrés de Diputats no serveix de res".



La decisió ha causat un gran malestar a les bases independentistes, que no entenen que s'hagi desconvocat la marxa, quan molts d'ells ja havien adquirit bitllets de vol per mostrar el seu suport als europarlamentaris catalans. Aquest nombrós grup de persones tenen pensat anar-hi igualment, alguns amb cotxes i autocaravanes, i algunes territorials de l'ANC ja han llogat autobusos des de diferents localitats, tot i que la direcció de l'entitat també s'ha desentès de l'expedició. D'aquesta manera, l'independentisme es farà sentir un cop més al cor d'Europa, encara que segurament amb molta menys força.