Oriol Pujol admet davant la jutge el cobrament de comissions i accepta dos anys i mig de presó pel cas ITV

L'ex secretari general de CDC Oriol Pujol ha admès aquest dimarts davant la jutge a l'Audiència de Barcelona que va cobrar comissions d'empresaris a canvi d'afavorir-los amb la seva influència. Tant ell com la resta d'acusats han ratificat el pacte de conformitat amb la fiscalia en una sessió breu en què el judici ha quedat vist per a sentència. Pujol ha reconegut a la jutge els delictes de tràfic d'influències, suborn i falsedat documental, i ha acceptat el compliment d'una pena de dos anys i mig de presó.

Un cop la sentència sigui ferma, l'advocat del també exdiputat Xavier Melero ja avança que demanarà que el seu client no entri a la presó perquè, separadament, en cap dels tres delictes que ha admès la pena supera els dos anys de presó. Una circumstància davant la qual l'última reforma del Codi Penal fa possible la suspensió de la pena. El pacte amb el ministeri públic, que no s'ha llegit oralment a la sala, també permet que la dona de Pujol, Anna Vidal, eludeixi la presó a canvi d'una multa. A l'acord també s'hi han sumat l'ex número dos de la Diputació de Barcelona, Josep Tous, i els empresaris Sergi Pastor, Sergi Alsina i Ricard Puignou.