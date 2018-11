Otegi reclama que la sentència d'Estrasburg serveixi perquè els dirigents independentistes tinguin un judici just

El líder d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, veu la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que s'ha conegut aquest dimarts com un "avís" per a la justícia espanyola de cara al Procés. Otegi s'ha assegut al costat de diversos eurodiputats al Parlament Europeu per oferir una roda de premsa un cop coneguda la sentència d'Estrasburg, que considera que Otegi no va tenir un judici just a Espanya, en el cas que el condemnava a tres anys de presó i l'inhabilitava com a polític. El tribunal ha determinat que no va tenir un judici just però no aplica cap mena de sanció. Otegi ha celebrat la sentència i n'ha volgut fer en tot moment una interpretació "política" i no "jurídica". De fet, ha volgut llegir-la com un "avís" per a la justícia espanyola i ha reclamat que serveixi perquè els polítics independentistes tinguin un judici just. "Espero que aquesta sentència contundent d'Estrasburg esdevingui alguna mena de condicionament en el cas dels independentistes catalans", ha afirmat.

El líder d'EH Bildu s'ha mostrat esperançat que la sentència serveixi perquè l'estat espanyol faci un replantejament també en el cas català. El dirigent abertzale creu que la sentència d'Estrasburg posa sobre la taula que a Espanya hi ha jutjats parcials que, per tant, "construeixen acusacions que no se cenyeixen a la veritat". I, més enllà del cas independentista, també ha defensat que la sentència del TEDH posa en evidència la necessitat d'una "profunda revisió democràtica" a Espanya.

Otegi no s'ha situat en cap punt de confrontació amb l'Estat, sinó que li ha demanat que deixi de fer servir una estratègia repressiva com a resposta de les reclamacions basques i catalanes. "No som aquí per apujar el to ni augmentar la crispació, sinó per plantejar una reflexió responsable", ha defensat. De fet, Otegi creu que el govern espanyol pot triar dues vies per solucionar el conflicte. O bé la de la seducció, o bé la de la repressió violenta.



"Hi ha una necessitat de mantenir ETA en l'escenari polític perquè no hi ha cap proposta per part de l'Estat ni per a Euskadi ni per a Catalunya", ha etzibat el dirigent de l'esquerra abertzale. També ha criticat l'estratègia repressiva de l'estat espanyol a l'hora de defensar la unitat d'Espanya: "L'Estat té perfectament dret a defensar la unitat d'Espanya, però a través de la democràcia i no de la força".

Otegi no ha volgut anar més enllà en les implicacions de la sentència. Cal tenir en compte que Estrasburg no preveu cap mena de sanció o compensació, i que tampoc entra a valorar si pot decaure la inhabilitació que pesa sobre el líder abertzale. Otegi ha assegurat que la sentència encara ha de ser valorada pels seus advocats, però tampoc ha tancat la porta a iniciar el camí de la reclamació de la suspensió de la seva inhabilitació, que "també es va imposar a través de trampes jurídiques".