El PDECat estudia amb els seus advocats el moviment de Puigdemont per quedar-se el partit de JxCat

Després de conèixer el moviment de l'expresident Carles Puigdemont per quedar-se JxCat, tal com avança aquest dimecres l'ARA, el PDECat estudia la situació amb els seus advocats. Fonts del PDECat expliquen que els serveis jurídics estan mirant en quina situació es troba el partit de JxCat en el registre. En tot cas, lamenten que aquesta qüestió se'ls traslladés ahir dimarts a la tarda per part de l'entorn de l'expresident Puigdemont. De fet, sobre això s'hi ha referit el portaveu del PDECat, Marc Solsona, en una entrevista aquest dimecres el matí a Ràdio 4. Ha assegurat que les darreres notícies no ajuden a crear un clima "positiu" i de confiança en les negociacions. Ha considerat així que l'altra part "ha pres decisions que no van d'acord amb la voluntat de diàleg".

"JxCat només és possible amb el Partit Demòcrata", ha sentenciat. El portaveu ha situat tres coses sobre la taula: ha dit que el PDECat és qui té els drets electorals de la candidatura de JxCat que es va presentar a les eleccions; que té els drets associats a aquesta marca, en al·lusió al nom de la coalició entre CDC i el PDECat al Parlament; i que el registre del partit de JxCat és "dels associats" del PDECat.

És en els representants legals del partit de JxCat -això darrer que ha mencionat Solsona- on Puigdemont ha mogut fitxa. Hi ha en procés un canvi de modificació dels estatuts per canviar la direcció que fins ara constava en el registre de partits, la titular de la qual era Laia Canet Sarri, exconsellera municipal del PDECat a l'Eixample, i situar-hi persones properes a l'expresident Carles Puigdemont. D'aquesta manera Puigdemont podria utilitzar aquest partit per presentar-se a les eleccions i també iniciar les inscripcions al congrés constituent previst el dia 25 de juliol.

Solsona ha dit que seguiran parlant amb la Crida, però que la situació és complicada. "Sempre hem dit que David Bonvehí [president del PDECat] té tots els canals oberts amb l'univers de JxCat. No ens hem aixecat ni de la taula ni de la cadira", ha asseverat, però sí que ha criticat la manera de fer de Puigdemont, definint-la com a "unilateral". De fet, si les coses no canvien, es poden presentar per separat a les eleccions: Solsona ja ha avisat que el PDECat no permetrà la doble militància i que si hi ha associats que es volen apuntar al congrés de l'expresident el dia 25 hauran de deixar el partit de Bonvehí.

El portaveu del PDECat ha mantingut el seu posicionament en la negociació, en què es resisteix a diluir el partit dins de JxCat des de fa mesos. També ha reclamat un projecte ideològic clar per gestionar el "mentrestant", ja que considera que la independència ja s'ha demostrat que no arribarà de forma imminent.