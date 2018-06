El PDECat aposta per una via “possibilista” amb la República com a horitzó

El PDECat es prepara per afrontar un debat intens a l’assemblea del 20 de juliol. No només es tracta de definir el rumb del partit cap a la República (com s’hi arriba després de l’1-O i una declaració d’independència fallida), sinó també de redefinir l’estructura de la formació per confluir amb JxCat i resoldre la batalla interna entre la direcció de Marta Pascal i els crítics units al voltant de Joan Ramon Casals. Ahir es van acabar d’enllestir -amb dos dies de retard- les ponències que s’han de debatre al congrés i es van remetre als associats, que tindran fins al 14 de juliol per esmenar-ne el contingut. A la proposta de ponència política, a la qual ha tingut accés l’ARA, la direcció aposta per la República a través de l’exercici de l’autodeterminació, malgrat que no concreta com s’hi arriba.

Ara bé, sí que afirma que, “sense renunciar a res”, “ha arribat el moment” de l’“acció política possibilista” per “consolidar de manera progressiva els avenços cap a un nou estat”, i defensa que el PDECat utilitzi “el màxim d’espais d’acció política, a Catalunya, a l’estat espanyol i a Europa” per assolir els seus objectius. Una manera de mantenir els equilibris interns entre els que tenen un discurs més de reivindicació de l’1-O i els que aposten per un replantejament i la recerca de vies d’entesa amb Madrid. És per això que, finalment, el document no es mulla sobre quina ha de ser la via per assolir la independència: la pactada o la unilateral.

Es retira la referència a la unilateralitat dels Estatuts per blindar-se davant la llei de partits

Ara bé, en la ponència organitzativa, a la qual ha tingut accés l’ARA, proposen retirar la referència a la via unialteral dels estatuts per un “requeriment” del regsitre de partits del 2016 en què s'advertia que la redacció dels estatuts podia "incórrer amb incompatibilitat" amb la llei de partits polítics que estableix que "s'ajustaran en la seva organització, funcionament i actitivitats als principis democràtics i a allò que es disposa a la Constitució i les lleis".

En tot cas, en la ponència el PDECat deixa clar que qualsevol acció ha d’estar basada en el “respecte a la democràcia i a la llibertat” i “un compromís amb el pacifisme i la no-violència”. Fonts coneixedores de l’elaboració de les ponències admeten que la redacció ha sigut quirúrgica per acontentar totes les sensibilitats. Tant és així que en la introducció de la ponència també es fa referència a la DUI, per afirmar que el partit “lluita” per la “institucionalització republicana proposada el 27-O”.

D’altra banda, també explicita la necessitat de “construir grans majories” i bastir un projecte que tingui en compte la “realitat plural del país”. Pel que fa al front exterior, el PDECat reivindica el paper de l’expresident Carles Puigdemont -a més del d’Artur Mas i el de l’actual cap de l’executiu, Quim Torra- en l’impuls del Consell de la República des de Bèlgica.

Rull, Turull, Puig, Forn i Puigdemont

Pel que fa a la convivència amb JxCat, la direcció del PDECat aposta per la confluència amb la llista impulsada per Puigdemont. “Volem sumar el nostre partit amb JxCat”, afirma el document, tot i que no concreta com ha de ser la unió. Però el que sí que diu la ponència d’organització és que el PDECat convida Puigdemont i els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Lluís Puig a assumir responsabilitats “directives” al partit. Una manera d’acostar-se als crítics que volen que l’espai sigui liderat per Puigdemont des de JxCat i per Turull i Rull des del PDECat. Ahir, de fet, la presidenta en funcions, Neus Munté, va anunciar que deixaria el càrrec per centrar-se en la cursa per Barcelona.

Tanmateix, en la ponència s'afegeix que en cas que hi hagi "condemna" que "impossibiliti l'exercici de la funció de lideratge executiu" o de "pertinença a qualsevol dels òrgans de direcció del partit, s'autoritzaria al Consell Nacional la creació d'un òrgan d'assessorment i consultiu que permeti la continuïtat i la presència a la vida del partit".

Canvis organitzatius: una presidència política i no representativa

La direcció també proposa canvis en l'estructura política de l'executiva, que ara és representada simbòlicament per un tàndem presidència-vicepresidència i pilotada per la coordinadora general i el coordinador d'organització del partit. En la ponència organitzativa es proposen canvis.

Segons la ponència, la direcció estarà formada per un president/a i fins a un màxim de quatre vicepresidències que seran escollits "de forma conjunta" en la mateixa candidatura que la secretaria general i la resta de membres de la direcció executiva nacional. També hi haurà un secretari d'organització i fins a quatre vicesecretaries generals.

La periodicitat de renovació de càrrecs: cada quatre anys

Després de la polèmica a l'hora d'interpretar si en aquesta assemblea tocava (o no) per estatuts renovar els càrrecs orgànics, la direcció es cura en salut i proposa que a partir de l'assemblea de juliol el mandat de la direcció sigui de quatre anys. Les convencions ideològiques, en canvi, es reuniran cada dos anys.

Els càrrecs institucionals tindran un límit de vuit anys de mandat, que es podrà prorrogar fins a dotze.