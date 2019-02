El PDECat defensa anar a les eleccions espanyoles i europees sota les sigles de Junts per Catalunya

El president del PDECat, David Bonvehí, que ha anunciat avui que engeguen tota la maquinària per presentar-se a les eleccions espanyoles, ha deixat clar que és partidari d'anar a les municipals sota les sigles de Junts per Catalunya i fer-ho a les espanyoles i europees amb "un nom semblant". "Som un partit de suma i la millor solució és presentar-se als tres comicis sota aquest nom perquè va ser una fórmula d'èxit el 21-D", ha assegurat després de la reunió de la direcció executiva de la formació.

Sobre la possible inclusió dels presos polítics a les candidatures, el màxim representant dels demòcrates ha anunciat que es desplaçarà a la presó de Soto del Real per parlar amb ells després de la seva compareixença al Suprem per avaluar la seva predisposició. "Si així ho desitgen podran formar-ne part, la decisió depèn d'ells", ha assenyalat obrint la porta així a l'entrada de Jordi Turull i Josep Rull, els dos dirigents que més sonen per anar a les llistes.

Bonvehí sí que ha revelat que ell no serà a la candidatura a les eleccions generals. "No formaré part de la llista a les eleccions generals perquè la meva tasca és estar al capdavant del partit com a president", ha subratllat després d'anunciar que s'obriran primàries per escollir els candidats.

"Primer vull escoltar tot l'espai electoral, però el PDECat no serà mai un problema per fer una candidatura transversal", ha insistit després d'afirmar que obriran les llistes als seus associats, però també als independents davant la demanda de la Crida Nacional per la República de treballar per llistes unitàries.

"És urgent que el nostre partit faci les seves propostes electorals de manera ràpida tant a Barcelona, on està ben encaminat, com a Madrid i a Europa, on es tancaran en menys d'una setmana, ha assegurat, "les nostres propostes electorals".