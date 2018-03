El PDECat exigeix a la CUP evitar un bloqueig que porti a repetir eleccions

Evitar com sigui la repetició electoral. Aquest ha estat el missatge que, segons ha explicat la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha donat el consell nacional extraordinari que ha celebrat la formació aquest diumenge. Una reunió marcada per la negativa de la CUP d'investir Jordi Sànchez. En declaracions als mitjans, Pascal ha exigit als anticapitalistes que evitin un escenari de bloqueig que porti a unes eleccions que "el país no es pot permetre".

"Ens preguntem a qui més vol enviar la CUP a la paperera de la història", ha dit Pascal, que ha exhortat els anticapitalistes a "abandonar el postureig". La dirigent del PDECat ha centrat, de fet, bona part de la seva intervenció a carregar contra la CUP, i ha subratllat que no "hi ha motius per a una situació de bloqueig com la que plantegen". A més, ha destacat la importància d'un acord que acabi amb l'aplicació de l'article 155.

Tanmateix, tot i conjurar-se contra la repetició electoral, Pascal no ha ofert cap sortida que no passi pel fet que la CUP reconsideri la seva posició. Així, ha remarcat que durant el consell nacional "ningú ha posat sobre la taula" que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, renunciï a l'acta de diputat –si pleguen ell i Toni Comín, JxCat i ERC tindran la majoria necessària–, i ha tancat la porta a refer el full de ruta en la línia que reclamen els anticapitalistes: "Ha quedat molt clar que ara no som a l'etapa de la desobediència i la unilateralitat", ha avisat.

El PDECat va convocar aquest consell nacional extraordinari d'avui després que Carles Puigdemont anunciés el seu pas al costat i quan semblava que les negociacions amb ERC i la CUP encaraven la recta final. Tanmateix, la negativa dels anticapitalistes a investir Jordi Sànchez feta pública ahir ha trastocat l'escenari fins al punt que la repetició de les eleccions apareix ara com l'escenari més plausible.