El PDECat irromp en les negociacions i afegeix pressió al president

El discurs públic de Junts per Catalunya es manté intacte al voltant de la candidatura de Carles Puigdemont, però comencen a sorgir veus discordants que veuen la necessitat de desencallar la situació. Sectors del grup parlamentari, de l’entorn del PDECat, consideren urgent plantejar una solució que reconegui la legitimitat de Puigdemont però alhora permeti investir un president i fer govern. Ahir va moure fitxa la coordinadora general del partit, Marta Pascal, en una entrevista a La Vanguardia. Pascal mantenia que el seu candidat és Puigdemont però urgia a fer un Govern “estable dins la legalitat” i a “no posar en perill” persones per les decisions que es prenguin de cara a la investidura. Un posicionament que col·lisiona amb els plans de la direcció de JxCat i Puigdemont de reformar la llei de la presidència per a una investidura a distància i que, alhora, s’alinea amb les condicions que ERC ha posat per arribar a un acord de legislatura.

El pas no va agradar gens a la direcció de JxCat, que immediatament va respondre: “El Govern estable el desitja i defensa tothom”, va replicar-li la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, en una entrevista a l’ACN, on va afegir que si la situació és inestable és pel joc “antidemocràtic” de l’Estat. Va mantenir que el candidat és Puigdemont i va afirmar que estan treballant per trobar les “garanties” que els republicans van reclamar en ajornar el ple d’investidura del dia 30. La fórmula, però, és difícil de trobar tenint en compte que el Tribunal Constitucional ha advertit a la mesa i al president del Parlament que qualsevol acció dirigida a investir a distància Puigdemont tindria conseqüències penals.

Sense pes al grup

Altres fonts consultades asseguraven que darrere l’entrevista hi havia la voluntat de Pascal de demostrar que té una opinió contrària a les tesis unilaterals, just abans d’anar, dilluns, a declarar al Tribunal Suprem. Les mateixes fonts opinaven que el PDECat té “poca incidència” en el posicionament de JxCat, ja que els diputats afins a la direcció del partit no formen part ni del nucli dur del grup parlamentari ni de l’equip negociador que discuteix amb ERC.

En aquest context, Pascal no va plantejar cap pla B a l’actual president de la Generalitat però sí que va posar de manifest que Puigdemont pot presentar un candidat alternatiu per investir al Parlament. “No hi haurà plans B ni C fins que el president no digui el contrari”, assegurava la coordinadora general del PDECat. Una manera d’instar el president a prendre la iniciativa per desbloquejar la situació. L’opinió de Pascal en aquest sentit és compartida per sectors de JxCat, que volen que el president agafi les regnes.

Les declaracions d’ahir de Pascal tenen el seu origen en el posicionament que va prendre dilluns l’executiva del PDECat. En la reunió, segons fonts del partit, no es van posar noms sobre la taula però sí que es va decidir que si hi ha modificacions en el pla d’investidura han de comptar amb l’aval del partit. El PDECat va aprovar en el seu moment donar mans lliures a Puigdemont per bastir l’estratègia de cara a la legislatura. Ara, davant la dificultat que es compleixin els plans de JxCat, la direcció del partit vol dir la seva en qualsevol pla B que passi per canviar de candidat a la investidura. Un nom que hauria de comptar, segons fonts de la direcció, amb l’aval dels organismes del partit. Tot un avís als partidaris d’Elsa Artadi, que va trencar el carnet del PDECat abans de la campanya i no té bona sintonia amb la direcció. La portaveu de JxCat, però, sí que té el suport del nucli dur del president.

El que sí que veuria bé el PDECat seria l’expresident de l’ANC, Jordi Sànchez, que avui fa quatre mesos que està empresonat a Soto del Real, o els consellers Jordi Turull i Josep Rull. Altres veus també posen en valor l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona. I és que els tres primers estan investigats al Tribunal Suprem i en menys d’un any poden acabar inhabilitats i a la presó.

Després de la picabaralla de dimarts al Parlament, ERC i JxCat han reprès les negociacions, però amb discreció. Totes dues formacions volen allunyar-se del focus públic i, alhora, evitar que transcendeixi l’estratègia abans de les declaracions davant el Tribunal Suprem de Pascal i Marta Rovira, Artur Mas, Neus Lloveras i Anna Gabriel. “Les converses avancen bé”, asseguraven ahir des del grup de JxCat, que va mantenir una reunió de més de tres hores al matí per “qüestions organitzatives”.

Ciutadans exigeix un ple

Amb tot, des de l’oposició critiquen la “paràlisi” del Parlament i pressionen el president del Parlament, Roger Torrent, perquè iniciï una nova ronda de contactes entre els grups. Ahir Ciutadans va anar un pas més enllà i la seva líder, Inés Arrimadas, va anunciar que exigiran un ple extraordinari per “desbloquejar” la situació. Una proposta que no desencallaria la investidura però sí que obligaria els grups a posicionar-se en aquest debat. “El futur de Catalunya no pot estar pendent de les guerres internes i de les baralles de despatxos entre JxCat i ERC”, va assegurar. Els comuns, de fet, ja van fer aquesta proposta dimarts, però no tenen prou diputats per forçar un plenari. El temps corre, i cada dia que passa s’agreuja la pressió als independentistes i al president, Carles Puigdemont.

La CUP debat si replantejar-se el suport a la investidura

La CUP havia convocat per a aquesta setmana les assemblees territorials i un consell polític per decidir el seu posicionament sobre la investidura. La falta d’un acord entre ERC i JxCat ha propiciat un canvi de plans a l’esquerra anticapitalista: el consell polític de demà debatrà sobre els nous escenaris que s’obren, i entre les preguntes que es faran a la militància, a les quals ha tingut accés l’ARA, hi ha si consideren que s’han de replantejar el suport a la investidura un cop Carles Puigdemont ha obert la porta a renunciar a la “presidència formal”. En principi encara no n’ha de sortir cap decisió, però sí una orientació de com respira la militància. En l’últim consell polític, la CUP va decidir que només donaria suport a Carles Puigdemont com a candidat a la investidura i va condicionar el seu vot favorable al programa de govern. Amb els esdeveniments de les últimes setmanes i l’actitud de JxCat i ERC, ara la CUP debat si mantenir el seu posicionament encara que impliqui anar a eleccions o adaptar-lo a les noves propostes (o fer-ne de noves). Un dels escenaris que Puigdemont va plantejar a la CUP és que, si no es pot fer la seva investidura, s’esculli un altre diputat de JxCat com a president a Barcelona. Això sí, amb la direcció política del Govern a Brussel·les.