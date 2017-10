El PDECat participarà en les eleccions del 21-D: "No tenim por de les urnes"

Després d'un comitè nacional més llarg del que és habitual i trufat de peticions de paraula, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha comparegut per anunciar que el partit es presentarà a "aquestes eleccions". "No tenim por de les urnes. Sempre hem pensat que les urnes són una oportunitat", ha remarcat Pascal, que ha explicat que Carles Puigdemont -absent avui a la reunió pel seu viatge a Brussel·les- està d'acord amb la decisió de participar en aquestes eleccions.

"Senyor Rajoy, ens veiem a les urnes", ha remarcat Marta Pascal, que ha opinat que cal una victòria de l'independentisme el 21 de desembre per demostrar l'oposició frontal a l'intent del govern espanyol de "liquidar les institucions catalanes". La coordinadora general del partit ha explicat que el que no està decidit és la fórmula amb què cal concórrer a aquestes eleccions, tot i que ha subratllat que el que cal és buscar la via que contribueixi millor a la victòria de l'independentisme.

Fonts del partit han explicat a l'ARA que durant tota la reunió les intervencions han sigut majoritàriament favorables a concórrer a les eleccions. El debat rau, més aviat, en quina fórmula s'utilitza per anar-hi. La relació amb ERC no passa pel millor moment, però l'escenari pot afavorir la reedició d'una fórmula unitària de l'independentisme que hauria de ser, subratllen fonts del partit, "molt àmplia". Tanmateix, a la reunió també s'han pogut sentir veus partidàries de presentar-se a les eleccions en solitari.

Sense candidat definit

Sobre la taula també hi ha la necessitat de la formació de trobar un candidat. Els tempos obliguen a escurçar molt els terminis, tot i que fonts de la direcció remarquen que la intenció del partit és celebrar igualment unes primàries. El PDECat no té, per ara, un aspirant definit, tot i que en les travesses sempre han aparegut els noms dels exconsellers Santi Vila i Neus Munté.

Aquests dos noms, però, estarien pendents de saber amb quin programa es presenta la formació a les eleccions, ja que tots dos van abandonar el Govern entre discrepàncies sobre com s'estaven fent les coses. En els pròxims dies el partit -que té prevista una conferència ideològica- haurà de celebrar també un consell nacional per definir els passos a seguir.

Pascal ha començat la seva intervenció traslladant un missatge de solidaritat als membres del Govern i de la mesa del Parlament contra els quals aquest dilluns s'ha querellat el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza. "No els deixarem sols mai de la vida", ha afirmat Pascal, que ha assegurat que s'ha tornat a demostrar que l'estat espanyol té al·lèrgia a la democràcia".