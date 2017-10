Puigdemont és a Brussel·les per entrevistar-se amb polítics flamencs

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, és a Brussel·les juntament amb diversos consellers del seu Govern. Segons ha avançat 'El Periódico', els membres del Govern haurien anat a entrevistar-se amb polítics flamencs. Tot i això, 'La Sexta' ha informat que Puigdemont i cinc consellers haurien demanat asil a Bèlgica.

El diputat de Junts pel Sí Lluís Llach ha afirmat que "l'exili" de Carles Puigdemont és una "denúncia contra Espanya" davant dels estaments internacionals i reserva "la dignitat de l'1 d'octubre". TV3 ha informat que tots es troben en un entorn "segur i discret".

El MHP de la República exiliat és una denúncia contra Ñ davant dels estaments europeus, internacionals i ens serva la dignitat de l'1 Oct. — Lluís Llach (@lluis_llach) 30 d’octubre de 2017

De fet, ha viatjat a Brussel·les només un dia després que el secretari d'estat d'Asil i Migració belga, Theo Francken, provoqués una polèmica en obrir la porta a la concessió d'asil al president, cessat a causa de l'aplicació de l'article 155. L'oferta va ser negada, una estona després, pel primer ministre, Charles Michel. En tot cas, Michel és un dels líders europeus que ha estat més crític amb l'actuació del govern espanyol a Catalunya, i va condemnar amb duresa la violència policial del passat 1 d'octubre.

Violence can never be the answer! We condemn all forms of violence and reaffirm our call for political dialogue #CatalanReferendum #Spain — Charles Michel (@CharlesMichel) 1 de octubre de 2017

Bèlgica és dels pocs estats europeus que no rebutja peticions d'asil de ciutadans d'altres països de la Unió Europea. Si finalment els polítics catalans demanen l'asil, Bèlgica tindria cinc dies per respondre. Segons TV3, podrien fer una compareixença conjunta demà dimarts.

Des de primera hora del matí era una incògnita saber on era Puigdemont i quina reacció tindria després del seu cessament i, sobretot, després del seu discurs en què cridava a "l'oposició democràtica" a l'article 155. El president havia penjat una fotografia al seu Instagram de l'interior del Palau de la Generalitat, però no s'havia confirmat que hi fos. Tampoc ha acudit a la reunió del comitè nacional del PDECat. De tots els consellers cessats, només el de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha acudit al seu despatx.

Es dona el cas que el primer desplaçament oficial que va fer com a president, el maig del 2016, va ser precisament a Bèlgica, on hauria tornat ara per entrevistar-se amb polítics flamencs. El viatge s'ha produït el mateix dia que el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha anunciat una querella contra ell, el seu govern i la mesa del Parlament pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, també ha donat per fet el viatge de Puigdemont i ha dit que "és una mostra de la més absoluta desesperació". "Saben que han mentit i enganyat els catalans, per això Puigdemont va a Brussel·les i no al Palau de la Generalitat", ha sentenciat.