El PDECat afirma que seran els associats els que decidiran si el partit se suma al nou projecte de Puigdemont

La portaveu del PDECat, Maria Senserrich, ha assegurat aquest dilluns que seran els associats de la formació els que decidiran en l'assemblea del 20 de juliol si el partit ha de sumar-se a la "Crida Nacional per la República" que presentarà avui a l'Ateneu Barcelonès l'expresident Carles Puigdemont a través de videoconferència; el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, a través d'una carta des de la presó; i l'actual president de la Generalitat, Quim Torra. "El PDECat serà el que els seus associats vulguin", ha dit la portaveu.

A una setmana de l'assemblea del PDECat, aquest dilluns es presenta la "Crida Nacional per la República" perquè culmini a la tardor amb un nou partit polític. Tal com va explicar l'ARA diumenge, Puigdemont ho va exposar als 135 candidats de JxCat en una trobada a porta tancada a l'Hotel Barcelona Sants. Els encarregats de llegir el manifest aquesta tarda a l'Ateneu Barcelonès seran el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, i la portaveu adjunta de JxCat, Gemma Geis.

Malgrat això, Senserrich ha assegurat que no veu cap possibilitat d'"escissió" de l'espai polític que representa el PDECat i JxCat, i ha recordat que Mascarell és una de les persones que ha participat en l'elaboració de la ponència política del partit que coordina Pascal. Amb tot, no ha volgut avançar quina seria la decisió de la formació davant el nou projecte de Puigdemont: "Hem de respectar els tempos de qui ho presenta".

Tampoc ha aclarit si el PDECat canviarà de nom a l'assemblea del cap de setmana, després de registrar JxCat com a partit polític. "No vol dir que ens canviem el nom", ha assegurat Senserrich, malgrat que la convenció municipal de la formació va decidir concórrer amb aquesta marca als comicis locals de l'any que ve. "Els partits registrem marques, per si de cas", ha contestat.

Més de 1.200 esmenes al congrés

Senserrich també ha explicat que ja ha finalitzat el període d'esmenes a les ponències que es debatran aquest cap de setmana al congrés, i que se n'han presentat més de 1.200. No ha avançat en quina línia es mouen però sí que ha assegurat que el debat a l'assemblea serà "viu" i amb "molta participació" dels associats. Tal com va publicar l'ARA, els crítics amb la direcció actual han publicat unes quantes esmenes que demanen no renunciar a la unilateralitat i assolir la "màxima confluència" amb Junts per Catalunya. Proposen crear una "comissió impulsora" que defineixi quina fórmula jurídica ha de tenir el nou espai polític.

Ara bé, ¿com encaixa això amb la Crida de Puigdemont? Senserrich ha dit que durant l'assemblea qualsevol associat podrà presentar esmenes per intentar sumar el partit a la Crida. Una qüestió que tècnicament, ha assegurat, no pot fer ara per ara la direcció de la formació.

Visita de Torra a Puigdemont

Aquest cap de setmana, el president Torra ha viatjat a Hamburg per reunir-se amb l'expresident Puigdemont, juntament amb la consellera de la Presidència, Elsa Artadi; el portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, i el vicepresident del Parlament, Josep Costa.