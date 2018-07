Puigdemont i Sànchez anuncien un nou partit per a la tardor

L’anomenat nou moviment polític impulsat per l’expresident Carles Puigdemont ja ha començat a caminar i té la intenció de desembocar en una nova organització política a la tardor. Ahir, segons ha pogut saber l’ARA, juntament amb el líder del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez -a través d’una carta des de la presó-, i el president de la Generalitat, Quim Torra, van anunciar davant dels 135 candidats de JxCat el 21-D el seu pla per engegar un nou projecte “transversal” i que tingui l’objectiu de fer la república. En una trobada a porta tancada a l’hotel Barcelona Sants, abans d’assistir a la manifestació per reclamar la llibertat dels presos polítics, van explicar que la idea es presentarà demà a l’Ateneu Barcelonès i anirà acompanyada de l’activació d’una pàgina web en la qual es podran recollir adhesions per participar-hi. En la presentació hi tindran un paper rellevant -a banda de Puigdemont, Sànchez i Torra- el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, i la portaveu adjunta de JxCat, Gemma Geis, que ahir ja van ser els encarregats de llegir el manifest de la “crida nacional per la república”.

La intenció és que entre el setembre i l’octubre tots aquells que s’hagin apuntat a la crida puguin participar en un congrés fundacional d’una nova organització que aglutini la “transversalitat” de l’independentisme. Allà s’haurà de decidir, apunten els consultats, com s’estructura el gruix del moviment i quins són els òrgans de direcció del nou partit o federació d’organitzacions polítiques. I és que la crida va dirigida a les bases del sobiranisme civil però també als partits. La idea de Puigdemont i Sànchez és que pugui sumar el PDECat però també ERC, Demòcrates i Reagrupament.

Quina fórmula jurídica?

En funció de com sigui aquest procés d’ara fins a la tardor, la fórmula final de la nova organització política pot ser una o l’altra: hi ha qui advoca per fer un partit nou i altres que aposten perquè sigui una federació de partits i diverses organitzacions. “Es tracta de fer una ANC política”, assegura una font que coneix les intencions dels promotors. Segons fonts de JxCat, que van rebre la notícia ahir, la percepció dels assistents va ser d’“il·lusió” però també va generar desconcert en els quadres del PDECat.

Amb l’impuls del nou projecte, ¿on queda el congrés del partit que coordina Marta Pascal del pròxim 20 de juliol? L’anunci arriba just una setmana abans de l’assemblea i diverses fonts consultades ho interpreten com una manera de marcar el rumb del PDECat. Fonts presents a la trobada dels 135 candidats de JxCat expliquen que algunes veus del partit que també van assistir a la reunió van expressar la necessitat d’aprofitar el congrés per sumar-se al nou projecte de Puigdemont. Un d’ells va ser el conseller de Territori i mà dreta de Josep Rull, Damià Calvet, que va advocar perquè el PDECat formés part del nou paraigua.

Sense nom, de moment

Fonts de la direcció del PDECat consultades per l’ARA veuen amb bons ulls la iniciativa de Puigdemont i afirmen que en la ponència política del congrés es pot incloure la “filosofia” de sumar-s’hi. Ara bé, també avisen que el nou moviment “no tindrà sentit” si l’únic que s’hi suma és el PDECat: “Perquè fos un èxit també s’hi haurien de sumar ERC, Demòcrates i Reagrupament”.

Ara per ara el moviment que es presentarà demà a l’Ateneu Barcelonès no té un nom escollit. La consigna serà la “crida nacional per a la república” però no s’avançarà com s’ha d’anomenar la nova organització. “Dependrà de com vagi el procés d’adhesions”, afirmen fonts coneixedores, que asseguren que ja hi ha diversos noms sobre la taula i que en poden sorgir més. Per una banda, la direcció del PDECat ha registrat Junts per Catalunya com a partit i, per l’altra, els diputats independents han creat Junts per la República. Un dels impulsors d’aquest últim partit és el diputat Toni Morral, que va ser l’encarregat de llegir ahir la carta de Sànchez des de la presó. Però els noms no s’acaben aquí. Agustí Colominas, que no va ser candidat a les eleccions per JxCat però que ahir era present a la trobada, va registrar fa pocs mesos un altre nom: Moviment 1 d’Octubre. Després de JxCat, la metamorfosi continua.