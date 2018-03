El PDECat reitera que el seu candidat segueix sent Jordi Sànchez

El PDECat ha reiterat avui que Jordi Sànchez segueix sent el seu candidat a la presidència de la Generalitat, tot i les traves existents per a la seva investidura. La diputada Maria Senserrich ha assenyalat que "Jordi Sànchez és el nostre candidat i fins l'últim segon esgotarem aquesta via" i ha reiterat la necessitat de formar Govern: "És prioritari per tirar endavant tota la feina que fem conjuntament i volem agrair els servidors públics que permeten que el país funcioni tot i l'aplicació del 155", ha subratllat la dirigent igualadina. "No és incompatible formar ràpidament Govern i la candidatura de Sànchez perquè les barreres les posen tercers i continuem ferms que Sànchez ha de ser el candidat", ha insistit.

Sobre el pla C que ha posat sobre la taula avui ERC, que ha anunciat que "demà passaran coses", Senserrich ha deixat clar de nou que el seu candidat és Sànchez i que no es plantegen cap altre candidat alternatiu. "Tenim un bri d'esperança perquè el Tribunal Suprem permeti demà la investidura de Sànchez", ha anotat per reafirmar la seva ferma decisió que l'expresident de l'ANC sigui el candidat a la Generalitat i ha apuntat que "seria possible que la investidura es fes abans de Setmana Santa si el Suprem ho permet".

La formació ha valorat avui positivament la proposta de JxCat que el nou president de la Generalitat se sotmeti a una qüestió de confiança a mitjans de la legislatura per aconseguir que la CUP investeixi el candidat que es proposa perquè ara per ara els cupaires consideren que l’estratègia dels dos principals partits independentistes és “autonomista”. "Confiem en els nostres negociadors que estan treballant incansablement per arribar a un acord", ha afirmat la diputada Maria Senserrich. "No està sobre la taula renunciar als escons del president Puigdemont i del conseller Comín i apel·lem a la responsabilitat de la CUP per acabar amb el 155 perquè les conseqüències van a pitjor", ha afegit.