Els presos del PDECat retiren la proposta d'encaix amb JxCat i afirmen que serà cadascun dels associats qui decidirà

Els presos del PDECat han remès una carta al president del partit, David Bonvehí, transmetent-li que retiren la proposta d'encaix que van presentar divendres a la direcció, la majoria de la qual la va rebutjar de forma àmplia, i insten a cadascun dels associats a decidir el seu camí. "Volem evitar que aquella iniciativa pugui ser un objecte de tensió dins del partit, ja sigui en assemblees territorials, sectorials o en el mateix consell nacional", diu la carta, que ha sigut enviada a tots els militants del partit. I afegeix: "Sigui quin sigui l’itinerari que esculli cadascun dels associats del PDECat, tots plegats mantindrem intacta la nostra voluntat de treballar per una Catalunya independent, moderna i de progrés, socialment justa, que tingui com a prioritat absoluta el benestar de les persones".

Els presos van proposar divendres la creació d'una assemblea constituent d'un nou partit liderat per Carles Puigdemont amb la idea d'escollir una direcció i un mètode per elaborar les llistes electorals. Després proposaven un termini de sis mesos perquè el PDECat decidís si es dissol. La majoria de la direcció, però, va rebutjar aquesta fórmula i va apostar per seguir negociant i aconseguir una coalició 50-50 amb la Crida.

El moviment dels presos és un missatge clar: es retiren de la batalla als òrgans del partit i renuncien així a portar la seva proposta al consell nacional previst pel mes de juliol. Ara bé, això no vol dir que deixin de banda el trànsit cap a JxCat, sinó que fonts del seu entorn apunten que és la manera de "prioritzar" la creació del nou espai polític. De fet, la clau està en el darrer paràgraf de la carta enviada a Bonvehí i a la militància: indica que seran els associats els que decidiran. Des de l'entorn de Puigdemont sempre s'ha plantejat una suma de "persones" i no de partits per crear el nou espai polític, de manera que estan dient que seran els associats els que hauran de decidir si s'adhereixen o no a la nova formació política de Carles Puigdemont, de la mateixa forma que hauran de fer els membres de la Crida o els càrrecs independents de JxCat. "El gest dels presos precipita ja la constitució del nou partit", apunten diverses fonts consultades.