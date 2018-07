El PDECat i ERC, satisfets de la reunió Sánchez-Torra

La portaveu del Partit Demòcrata, Maria Senserrich, ha valorat positivament la trobada a Madrid entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez, ja que considera que és "l'inici" d'un diàleg en què es pot "parlar de tot". "Estem més convençuts que mai del nostre sí a la moció de censura. Hem sacsejat el tauler de joc", ha dit Senserrich, a preguntes dels periodistes sobre el resultat de la trobada. Tanmateix, també ha remarcat que el govern espanyol encara no ha donat una sortida al conflicte i que ha d'"afrontar políticament i amb valentia el problema, sense donar excuses de lleis ni Constitucions".

Senserrich ha posat en relleu la diferència entre Sánchez i l'expresident espanyol Mariano Rajoy, ja que malgrat que el PSOE continua rebutjant el dret a l'autodeterminació la trobada ha servit per demostrar que pot prevaldre la "sobirania del Parlament". La portaveu ho ha dit en relació amb el compromís del govern espanyol de retirar els recursos al Tribunal Constitucional contra les lleis socials impugnades per l'executiu del PP, tot i que ha reclamat que la mesura es faci extensiva també a les normes fiscals i mediambientals.

Seguint la mateixa línia que el president de la Generalitat, el PDECat s'ha mostrat "expectant" per com continuaran els contactes amb la Moncloa, a l'espera que es concreti la segona trobada entre Sánchez i Torra després de l'estiu.

ERC: "El canvi de formes del Govern és d'agrair"

El diputat d'Esquerra Republicana Sergi Sabrià, ha valorat positivament que s'hagi reprès el diàleg amb la reunió de Sánchez i Torra, i ha assegurat que ERC portava mesos "reivindicant-lo". Tot i així, ha remarcat que no hi hagut "cap novetat". Sobre la negativa de l'executiu espanyol a reconèixer el dret a l'autodeterminació, Sabrià ha assegurat que li "sembla sorprenent que neguin el dret a l'autodeterminació, quan a democràcies consolidades com Canadà i Regne Unit l'han exercit", i ha afegit que "no es tracta de ser independentista, sinó demòcrata".

Per la formació republicana "el canvi de formes del govern és d'agrair", ha dit Sabrià, però ha lamentat que no s'hagi avançat més a la reunió. Sobre la reactivació de les Comissions Bilaterals, ha assegurat que els catalans necessiten unes Rodalies "com déu mana", però que això no solucionarà "el conflicte polític".

Sobre els presos polítics ha remarcat que és una situació injusta, i que s'esperen passos de la fiscalia, i ha agregat que "és imprescindible", què aquest gest es faci de forma "immediata". "Tot pas de la Fiscalia seria ben rebut", ha sentenciat Sabrià.