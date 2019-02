El PDECat també reclama la investidura de Puigdemont

El PDECat celebra aquest dissabte el primer consell nacional després del congrés constituent de la Crida. Malgrat que la divisió del partit plana sobre la trobada, no està previst que es debati sobre aquesta qüestió -no es presentarà cap proposta de resolució, tot i que és probable que sorgeixi en el torn obert d'intervencions-. En el que sí que està previst que posi èmfasi el PDECat és en la investidura de l'expresident Carles Puigdemont. Sectors de la formació, en la línia de JxCat, han presentat una resolució que pressiona per restituir l'excap de l'executiu exiliat a Waterloo i que tot apunta que s'aprovarà per àmplia majoria.

La resolució insta els diputats de JxCat i el Govern a impulsar la investidura de Puigdemont al Parlament i fer-la "efectiva". El text de la resolució afirma: "Insta els diputats i diputades del PDECat i de JxCat i als consellers i conselleres del Govern a fer efectiva la investidura del president legítim de Catalunya".

Aquesta setmana va fer un any del 30 de gener de 2018, quan el president del Parlament, Roger Torrent, va ajornar la investidura de Puigdemont pel veto del Tribunal Constitució. En motiu de l'aniversari, els diputats de Junts per Catalunya ja van difondre un vídeo on asseguraven que la "decisió correcta" és i era tornar a elegir l'expresident. Aquesta resolució és un moviment més de pressió a Esquerra, ja que el president del Parlament, Roger Torrent, rebutja la investidura si implica una desobediència al Tribunal Constitucional i "no és efectiva". Això, juntament amb el xoc entre Puigdemont i Oriol Junqueras (ERC) per l'exili i el recurs de l'expresident contra la mesa per la seva suspensió, han augmentat la divisió dins l'independentisme.

651x366 El PDECat també reclamarà la investidura de Puigdemont / ACN El PDECat també reclamarà la investidura de Puigdemont / ACN

L'encaix amb la Crida

En un primer moment els sectors més reticents volien utilitzar-lo per desmarcar-se de la nova formació política de Carles Puigdemont, finalment no hi haurà cap resolució en aquest sentit. El fet que la Crida afirmi que, de moment, es mantindrà com a associació ha calmat els ànims almenys fins a les eleccions municipals. De fet, dilluns, després de la reunió de la direcció, el president, David Bonvehí, ja va advertir que no hi hauria incompatibilitats amb el PDECat si es limitava a actuar com una associació. "El PDECat existeix i seguirà existint", va advertir.

Tanmateix, aquest dissabte, en la seva intervenció davant el consell nacional, Bonvehí no ha fet esment de la nova formació política. Ha preferit passar de puntetes sobre la qüestió que més discrepàncies genera dins el PDECat. Sí que s'ha referit, però, a la fórmula amb què el partit s'ha de presentar a les eleccions europees.