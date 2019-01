El PDECat també tanca la porta a tramitar els pressupostos si no es crea una taula de diàleg amb l'Estat

L'executiva del PDECat ha viatjat aquest dilluns fins a Bèlgica per reunir-se a Waterloo amb l'expresident Carles Puigdemont. Sobre la taula tenien diversos debats, però el més urgent era la tramitació dels pressupostos de l'Estat, que ha portat al Congrés de Diputats aquest dilluns el govern de Pedro Sánchez. El PDECat afrontava aquesta qüestió amb la divisió entre els partidaris de permetre'n la tramitació (com ara el diputat Ferran Bel i David Bonvehí) i els més oposats (Miriam Nogueras i el mateix Puigdemont). Finalment, el partit assegura que en la situació actual no se'n permetrà ni la tramitació, i la condiciona a la creació d'una taula de diàleg bilateral per parlar d'autodeterminació i el compliment dels compromisos amb Catalunya.

Així ho han explicat aquest migdia des de Waterloo el president del partit, David Bonvehí, i el mateix Carles Puigdemont: “No es donen les condicions avui ni per a l’aprovació ni per a la tramitació", ha afirmat amb contundència Puigdemont. Perquè es donés el cas, però, com que el partit insisteix en el diàleg fins a última hora, s'haurien de donar dues condicions. D'una banda, que Pedro Sánchez habilités una taula de diàleg bilateral amb la Generalitat per parlar sobre autodeterminació i amb un supervisor extern, i de l'altra, que es complissin els compromisos acordats, com ara l'Estatut de Catalunya. De fet, també ha demanat una comissió bilateral que supervisi el compliment d'aquest compromisos amb l'aval de testimonis externs.

Per això per ara el PDECat s'inclina per presentar l'esmena a la totalitat: "El grup parlamentari sabrà com exposar-ho però segurament és així", ha dit l'expresident. Puigdemont ha defensat que fins ara el PDECat ja ha fet prou concessions a Sánchez, i ha assegurat que amb el seu vot favorable en la moció de censura se li va permetre ser el president espanyol que ara vol tramitar aquests comptes públics. Ara bé, fonts de partit continuen insistint que el debat està obert, perquè els seus diputats insistiran en una taula de negociació bilateral fins que acabi el termini per presentar les esmenes a la totalitat (8 de febrer).

El posicionament és molt similar al que ha plantejat també aquest dilluns ERC, per veu de la seva portaveu, Marta Vilalta. En tots dos casos encara donen temps perquè Sánchez pugui complir alguna d'aquestes condicions o que, com ha dit ERC, faci algun gest per acabar amb la repressió. Tot i això, Puigdemont ha afirmat que ja no es creuen el govern espanyol ni els seus gestos, sinó que volen "fets". "La política són compromisos, no escenificació", ha sentenciat l'expresident exiliat a Bèlgica, que ha recalcat que com que fins ara Sánchez "no ha fet res", de moment es tanca la porta a la tramitació. Bonvehí ha ratificat aquesta decisió: "Sempre hem dit el mateix, que a hores d'ara presentaríem l'esmena a la totalitat perquè Sánchez no s'ha mogut [...]. Si convé, la presentarem si no es donen aquestes condicions".

Els portaveus independentistes han volgut deixar clar que la pilota està al camp de Sánchez "si de veritat té interès" a aprovar els pressupostos, com ha dit Puigdemont, posant al president socialista al mateix nivell (però amb millors paraules) que l'expresident Mariano Rajoy pel que fa al tracte amb Catalunya. Puigdemont ho ha deixat clar: "El problema del govern espanyol no es diu pressupostos es diu Catalunya-Espanya".