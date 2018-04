PP compara els CDR amb la 'kale borroka' i culpa els Mossos de no frenar-los: "Algú no està fent la seva feina"

El subsecretari de política social i sectorial del PP, Javier Maroto, ha assegurat aquest dilluns que els Comitès de Defensa de la República (CDR) li "recorden" la 'kale borroka' i ha responsabilitzat els Mossos d'Esquadra, en concret, els "quadres intermedis", de no impedir els "aldarulls" que aquests grups estan provocant a Catalunya.

"Em recorda el pitjor que vam viure en la política basca", ha lamentat en una entrevista a RNE, en la qual ha afirmat que els catalans "no es mereixen" que hi hagi "grups entorpint autopistes o produint aldarulls".

Segons Maroto, aquests "grupuscles" que protagonitzen "semiviolència" són "l'herència que deixa el Procés" sobiranista.

La culpa és dels Mossos

Com a resposta a una pregunta sobre el paper dels Mossos en les protestes dels CDR d'aquest diumenge a les barreres dels peatges a l'AP-7, el dirigent del PP ha assenyalat que si la missió de la policia autonòmica és "impedir aquestes coses", i si encara s'estan produint i "no hi ha conseqüències", és que "algú no està fent la seva feina".

Maroto ha matisat que la responsabilitat d'aquesta suposada inacció no és de la cúpula dels Mossos, que va ser rellevada arran de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, sinó dels "quadres intermedis", que no es van veure afectats pels canvis.

"En els Mossos es va prendre la decisió de rellevar el cap principal, el senyor Trapero, però no es va continuar amb la cadena de canvis en els comandaments dels Mossos perquè es considerava que era una decisió temporal, de molt poca durada", ha explicat.

Per tot això, Maroto ha reclamat que es formi "al més aviat possible" un Govern a Catalunya que prengui les mesures necessàries perquè "es compleixi la llei" i que "la faci respectar a tothom".

Domènech i Illa també censuren les accions dels CDR

El president del grup parlamentari de Catalunya en Comú - Podem, Xavier Domènech, també ha criticat les accions dels CDR. Considera que no ajuden perquè poden portar a "expressions de conflicte violent", i per això ha assegurat que no hi dona suport en una entrevista d'aquest dilluns a ' La Vanguardia' recollida per l'ACN.

Per la seva banda, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha afirmat que si continuen els actes dels CDR "no és descartable que hi hagi un enfrontament civil a Catalunya" i ha fet una crida a les autoritats perquè garanteixin la mobilitat dels ciutadans durant l'operació tornada d'aquest dilluns. En declaracions davant dels periodistes, Illa ha recordat als partits independentistes l'obligació de "formar el més aviat possible un Govern que respecti la legalitat, la Constitució i l'Estatut".

Banderes dels presos d'ETA

Maroto també ha criticat la manifestació que va tenir lloc a Alemanya aquest diumenge en contra de l'empresonament de l'expresident català Carles Puigdemont, en la qual "de les cinc persones que hi havia, dues o tres portaven banderes dels presos d'ETA curiosament barrejades amb estelades", segons Maroto.