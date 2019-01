El PP veu tracte de favor a Catalunya en els pressupostos i cita Sánchez al Senat per explicar-ho

El PP sol·licitarà aquest dimarts la celebració d'un ple extraordinari al Senat perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, doni explicacions sobre la seva reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, del 20 de desembre, així com sobre el document que li va presentar. Els populars posen el focus en aquest text i el vinculen amb el disseny dels pressupostos generals de l'Estat, que augmenten les inversions a Catalunya.

Segons el portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, resulta "transcendent" que Sánchez expliqui "quines són les exigències de Torra", informa Europa Press. "Tret que declari aquest document secret oficial, Sánchez té l'obligació d'informar els espanyols de si l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat passa per atorgar noves concessions als seus socis independentistes", recalca el portaveu popular.

La trobada que van mantenir Sánchez i Torra a Barcelona el 20 de desembre, en la vigília del consell de ministres celebrat a Catalunya, és vista per part del PP com una "nova claudicació" de l'executiu amb l'independentisme, mentre que el comportament de la Generalitat reclama, segons la seva opinió, l'aplicació de nou de l'article 155 de la Constitució.

El Senat, com el Congrés, no té activitat parlamentària aquest mes de gener, però pot celebrar sessions extraordinàries si ho sol·licita el govern espanyol, la diputació permanent o la majoria absoluta dels senadors, com és el cas del PP.