El PP demana a Sánchez que "obligui" Torra a deixar el càrrec si s'hi "resisteix"

Les portaveus al Congrés del PP i Ciutadans, Cayetana Álvarez de Toledo i Inés Arrimadas, s'han desplaçat aquest divendres fins a Barcelona, on han reaccionat sobre el terreny al manteniment de la inhabilitació del president Quim Torra decidida per la Junta Electoral Central per part del Tribunal Suprem. Les dues formacions s'han dirigit al recentment investit president espanyol, Pedro Sánchez: el PP li reclama que obligui Torra a deixar el càrrec, mentre que Cs ha exigit al socialista que no l'accepti com a interlocutor.

Així, Álvarez de Toledo ha requerit a Sánchez que faci servir "tots els mecanismes al seu abast" per garantir la destitució de Quim Torra, a qui ha acusat d'"usurpar" la presidència de la Generalitat. "Hi ha un okupa al Parlament i un usurpador a la Generalitat [...]. És un president ja no il·legítim, sinó il·legal", ha dit. En el mateix sentit s'ha expressat el vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Montesinos, que ha considerat que si Torra "es resisteix" a deixar la presidència de la Generalitat el titular del govern espanyol l'haurà d'"obligar" a fer-ho.

La diputada Álvarez de Toledo també ha reclamat al dirigent socialista que no es reuneixi amb Torra en el marc de la taula de negociació entre governs que van pactar els socialistes i ERC abans de la seva investidura. "Torra ja no és president", ha dit per la seva banda Arrimadas, un fet que ha titllat de "bona notícia". Acte seguit, ha carregat contra el president espanyol, Pedro Sánchez, per la trucada que van mantenir ahir. "¿La justícia el condemna i a sobre ell li agafa el telèfon?", ha criticat en el marc d'una visita al Parlament en què s'ha reunit amb el grup parlamentari taronja per abordar el paper que ha de tenir la formació des d'ara, unes trobades que ja feia Albert Rivera abans d'abandonar el seu càrrec.

En el mateix sentit, ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que "es pensi bé" si mantindrà Torra com a diputat autonòmic després de la resolució de la JEC: "Que recordi el que li va passar a la seva predecessora", ha afegit en al·lusió a Carme Forcadell. Amb tot, el líder de la cambra catalana ja ha comunicat a Torra que "continua" sent diputat.