El PP i Cs planegen governar junts a Andalusia amb el suport exterior de Vox

Després de flirtejar durant tota la setmana amb el partit d'extrema dreta Vox, el líder del PP, Pablo Casado, ha volgut aquest dijous marcar distàncies i ha assenyalat en una conversa informal amb periodistes durant la commemoració del 40è aniversari de la Constitució al Congrés que la seva prioritat és negociar un acord de govern amb Ciutadans i després esperar al suport exterior de la formació liderada per Santiago Abascal. La intenció dels populars, doncs, passa per "governar amb 47 escons" a Andalusia, els que sumen el PP i Ciutadans, i després forçar el suport de la ultra dreta. "Hauran de justificar per què s'abstenen si no ens donen suport", ha dit Casado, si bé sí que ha admès de forma velada que negociaran amb Vox perquè ha descartat entrar a suprimir Canal Sur, una de les mesures que reclama Abascal.

El líder del PP recull així el guant a Ciutadans, que ahir els va estendre la mà a negociar per arribar a la Junta sense incloure, de moment, Vox. Ara bé, Casado deixa clar també que no renunciaran en cap cas a governar i la seva intenció és aconseguir un "acord global" que estigui llest el 27 de desembre, el dia en què ha de prendre possessió la mesa del Parlament i s'ha de decidir qui presideix la cambra alta. Des del PP veuen amb bons ulls que sigui per al partit taronja, mentre que els de Rivera no volen descartar opcions i seguir incloent a les travesses al PSOE. Si el pacte surt bé, el líder del PP calcula que el PP i Cs poden estar governant també en coalició a la Moncloa d'aquí "a sis mesos o un any". Considera que cal "optimitzar" forces perquè Cs pot rascar vots al PSOE i ells frenar l'ascens de Vox.

Díaz: han de decidir si volen ser Macron o Salvini

De la seva banda, la presidenta andalusa, Susana Díaz, que s’ha saludat durant la recepció de l’aniversari de la Constitució amb Pedro Sánchez, ha reptat Casado i Rivera a decidir si volen ser “com Merkel o Macron”, que han fet el cordó sanitari contra la ultradreta que ella defensa, o com Salvini. Díaz ha fet servir l’aniversari de la Constitució per justificar la necessitat de frenar Vox i ha dit que fa 40 anys “les dues trinxeres” van seure al voltant d’una taula per acordar un pacte i ara han de ser capaces de “frenar l’extrema dreta” en defensa “de les llibertats, l’estat de dret i la igualtat”.

Per a Casado, en canvi, Vox "és més Donald Trump que no pas Marine Le Pen". Així ho ha afirmat en la conversa informal amb periodistes, en què ha assegurat que la seva intenció no és reeditar governs del tripartit "com els de Patxi [López] o [Pasqual] Maragall", en referència al basc i català.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat per fer un tripartit a Andalusia amb el PP, Cs i Vox i ha aclarit que manté tot el suport en Susana Díaz després que el secretari d'Organització del PSOE i també ministre de Foment, José Luis Ábalos, li ensenyés dilluns la porta de sortida i després es corregís. Sánchez ha convingut que continua sent la seva candidata i líder dels socialistes andalusos.