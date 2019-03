El PP recorre a la Junta Electoral els "divendres socials" de Sánchez

El PP ha presentat aquest dimecres un recurs davant de la Junta Electoral Central contra els consells de ministres de Pedro Sánchez en els quals pretén i ha aprovat diversos decrets llei socials, en considerar que incompleix la llei electoral. Segons el recurs, que es dirigeix contra el president espanyol i tot el seu consell de ministres, s'estan "aprovant i difonent a tota classe de mitjans institucionals i xarxes socials l'aprovació de reials decrets llei de marcat contingut polític i social, que influiran de forma electoral en el criteri a prendre pels electors de cara a les pròximes eleccions generals". Per això, demanen la suspensió de les rodes de premsa fins a les eleccions.

En el text, el PP descriu com, després de l'anunci de la convocatòria electoral, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va anunciar un seguit de "divendres socials" i feia referència directa a què les "rodes de premsa seran substancioses". A tall d'exemple, recull els acords del consell de ministres de l'1 de març per aprovar el decret d'equiparació de la baixa paternal i maternal i el de l'habitatge, i recorda que la primera pregunta que va rebre la vicepresidenta, Carmen Calvo, en aquesta roda de premsa va ser sobre l"electoralisme" de les mesures. També considera que l'informatiu de Televisió Espanyola va donar un "clar suport" a les mesures.

Per tot plegat, el PP considera que es contravé la prohibició que marca la llei electoral de mantenir la neutralitat institucional des de la convocatòria d'eleccions i fins als comicis, i no només durant la campanya, com justifica el govern espanyol, segons diu el PP. El partit considera que la "campanya d'aprovacions i la seva difusió" tenen un "clar tint electoralista" i pot condicionar la voluntat dels electors.

Per tot plegat, sol·liciten la suspensió de les rodes de premsa posteriors al consell de ministres de cada divendres en el que es refereix a les mesures anunciades. A més, demanen que s'apercebeixi el govern espanyol sobre la possibilitat de ser sancionat en cas d'incompliment d'aquesta decisió.

La JEC demana informació

La Junta Electoral Central, per la seva banda, ha demanat a la secretaria d'Estat de Comunicació que formuli les al·legacions oportunes abans de demà a les 13h, segons ha informat la Moncloa, que considera que "ha actuat en tot moment d'acord amb la llei". Fonts de l'executiu han assegurat estar convençuts que la Junta Electoral Central així ho determinarà, i recorden que les rodes posteriors al consell de ministres són "el canal oficial del govern amb l'opinió pública, a través del qual es transmeten i expliquen cada setmana, també en períodes preelectorals, les mesures adoptades" per l'executiu "en compliment de la seva tasca constitucional".