Cs i PP carreguen contra el PSC per haver avalat la substitució dels diputats suspesos

Després de desconvocar el ple d'aquest matí per discrepàncies amb la suspensió dels diputats processats, el PP ha sortit a qualificar "d'esperpèntica" la situació. "Com que no tenen enemic exterior, ara necessiten barallar-se entre ells", ha denunciat el president dels populars catalans, Xavier García Albiol en roda de premsa al Parlament. Els populars, però, han focalitzat la seva crítica amb la posició que ha adoptat el PSC aquest matí, a qui han acusat de posar-se al costat de JxCat i avalar les "tesis de Puigdemont".

Amb tot, els socialistes no s'han posicionat a favor de no suspendre l'expresident de la Generalitat -tal com demanava JxCat, però que ERC no avala-, sinó que s'han mostrat partidaris de l'informe dels lletrats i de la proposta del president del Parlament, Roger Torrent, de suspendre els diputats, però permetre que fossin substituïts per altres membres del seu grup de forma temporal.

Sigui com sigui, Albiol considera que amb la posició dels socialistes d'aquest matí s'ha tornat a trencar "la unitat d'acció dels partits constitucionalistes davant de l'independentisme" i assegura que això confirma "les sospites" dels populars que els socialistes tinguin una actitud de "submissió" davant dels grups independentistes després que Pedro Sánchez hagi accedit a la Moncloa.

També Cs ha disparat contra els socialistes, als quals ha acusat de ser còmplices de l'independentisme en la seva voluntat de "tancar el Parlament i silenciar l'oposició". La líder del partit taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, ha qualifica el desacord a la mesa d'aquest dimecres de "ridícul espantós" i "espectacle lamentable" i ha insistit que "no es pot tancar Parlament de Catalunya cada cop que el separatisme té una divisió interna o cada cop que Puigdemont ho vulgui". Amb tot, ha demanat a Torrent, que convoqui el doble ple suspès avui en aquest període de sessions, que acaba el 31 de juliol.