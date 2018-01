El PP, PSOE i Cs s'alineen per impedir que Zoido comparegui al Congrés per la violència policial de l'1-O

Després d'anunciar els 87 milions que va costar el desplegament policial amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre, Esquerra i el PDECat han demanat que el ministre de l'Interior torni a comparèixer, aquesta vegada en la comissió d'Interior del Congrés, per donar explicacions sobre l'1-O. El PP, Ciutadans i el PSOE -amb una abstenció- s'han alineat per evitar-ho i la proposta no ha tirat endavant. Els socialistes ja van haver de fer equilibris per denunciar a mitges l'actuació policial durant la jornada de votació, alhora que avalaven el desembarcament durant quatre mesos de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya.

Les forces independentistes han obert la sessió de la diputació permanent d'aquest dimarts a la cambra baixa espanyola. El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, s'ha mostrat especialment contundent, i ha exigit la compareixença de Zoido perquè aclareixi "qui va donar l'ordre d'entrar als col·legis a sang i foc" i per poder retreure-li en seu parlamentària el relat que va exposar sobre els fets. "Zoido va dir que Roger Español va donar un cop d'ull a la pilota de goma d'un pobre policia nacional", ha criticat el portaveu republicà.

La iniciativa d'ERC i el PDECat han comptat amb el vistiplau del grup confederal d'Units Podem i del PNB, insuficients per tirar la proposta endavant. La nova portaveu d'En Comú Podem, Lucia Martin, ha subratllat que el ministre es va pensar que podia utilitzar la "violència indiscriminada per dissoldre un moviment polític", fet que va quedar reflectit en la premsa internacional "amb titulars com 'repugnant' o 'injustificable'". "És una vergonya que encara no s'hagi rendit comptes", ha asseverat.

"Instal·lats en el victimisme i la mentida"

El PP ha remarcat que Zoido ja va comprèixer la setmana passada a la cambra alta i va donar detalls de l'operació Copèrnic i ha assegurat que ERC i el PDECat tornen a demanar la compareixença perquè els seus senadors "no van estar a l'alçada". "Segueixen instal·lats en el victimisme i la mentida", ha afirmat el representant popular Rafael Merino, que ha recordat que la violència policial es va exercir per "mantenir l'estat de dret" i que es van "utilitzar els mecanismes per evitar il·legalitats". Des de Cs, Miguel Gutiérrez ha assenyalat que "no és necessària" una sessió extraordinària de la comissió d'Interior i que es pot aprofitar una compareixença del ministre per algun altre aspecte per abordar aquesta qüestió. Finalment, el PSOE ha optat per l'abstenció adduint que Zoido ja va comparèixer al Senat, on sí que van sol·licitar la seva presència.