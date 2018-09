El PP es contradiu amb el màster de Montón: García Egea demana "duresa" i Casado defensa la presumpció d'innocència

La mateixa "medicina" per a la ministra de Sanitat, Carmen Montón, que per a Pablo Casado. Això és el que ha exigit el secretari general del PP, Teodoro García Egea, al PSOE, després de conèixer que el màster de la Universitat Rey Juan Carlos de la ministra s'ha posat en qüestió, com ja ha passat amb el de Casado, cursat a la mateixa universitat. Mentre García Egea demanava "duresa" a RNE, Casado ha dit a Telecinco que confia en les explicacions que donarà Montón durant la compareixença prevista per a les 11 h. El president del PP ha defensat la presumpció d'innocència i no ha volgut comentar la notícia: "No vull fer el que van fer amb mi".

La ministra de Sanitat hauria obtingut el seu màster de forma irregular, segons eldiario.es

García Egea ha criticat que "quan un cas afecta el govern [espanyol] se silencia i s'hi passa de puntetes; en canvi, es magnifica quan afecta un rival polític". "Ara tots els companys de Montón que van ser durs amb altres persones que es van trobar amb acusacions li han de donar la mateixa medicina i demanar-li explicacions", ha dit.

En aquest sentit, Andrea Levy ha instat Montón a aportar tota la documentació que tingui sobre el seu màster, com va fer Casado, ha dit que el seu partit creu en la presumpció d'innocència i ha assegurat que no faran una "cacera" com considera que va fer el PSOE amb l'actual president del PP.