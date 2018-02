El PP avisa que "el Parlament no pot tramitar iniciatives contràries al 155"

El portaveu del PP, Alejandro Fernández, ha assegurat aquest dimarts que el 155 impedeix canviar la llei de presidència per investir Carles Puigdemont, descartant així una de les vies que explora Junts per Catalunya per fer possible la investidura del seu candidat. "El Parlament no pot tramitar iniciatives contràries als principis i finalitats de l'article 155", ha assegurat Fernández, que ha titllat de "frivolitat" la proposta de la investidura a través d'una assemblea d'electes, així com la constitució d'un Consell de la República: "És absolutament il·legal i seria bo que s'ho traiessin del cap", ha dit, sentenciant que "iniciatives com aquesta són les que van provocar l'aplicació de l'article 155".

"Puigdemont i els seus partidaris semblen entestats en destruir les institucions catalanes", ha lamentat Fernández, que ha denunciat que els independentistes provoquen una "paràlisi" al Parlament "per aquesta obsessió en continuar al marge de la llei". Respecte a l'informe dels lletrats sobre el calendari per a la investidura, que encara no està enllestit malgrat que estava previst per avui, Fernández ha assegurat que "respecta" la seva feina perquè "sempre" ha estat "impecable, fins i tot en circumstàncies molt difícils".

Ciutadans: "Game over, senyor Puigdemont"

Per la seva banda, Ciutadans ha acusat Roger Torrent de "convertir el Parlament en un plató de televisió on el senyor Puigdemont pot fer el seu show", i ha descartat completament la possibilitat que el candidat de Junts per Catalunya pugui ser investit president, ni tan sols de manera simbòlica: "Hi ha algú que li pugui dir a Puigdemont que no serà president de la Generalitat?", s'ha preguntat el portaveu del partit, Fernando de Páramo. "Ens hem de posar a treballar perquè es formi Govern i el Parlament comenci a funcionar com qualsevol comunitat autònoma", ha insistit: "Game over, senyor Puigdemont". Amb tot, el portaveu del partit taronja assegura que el seu partit no s'ha plantejat, per ara, si emprendrà o no accions judicials si JxCat intenta la investidura a distància.

"Puigdemont pretén ser president simbòlic", ha etzibat De Páramo: "El que no és simbòlic és el 3% de corrupció, les llistes d'espera o els barracons, i tampoc que els diputats del partit que ha guanyat les eleccions hagin de sortir escortats del Parlament", ha sentenciat, referint-se a la manifestació del passat dimarts, en què milers de persones es van concentrar a les portes del Parlament per donar suport a la investidura de Carles Puigdemont.

Preguntat sobre el calendari d'investidura, De Páramo ha refermat el seu "respecte" pels informes dels lletrats, i ha descartat que la líder de Cs, Inés Arrimadas, es presenti a la investidura per fer córrer el calendari i els terminis de la investidura, malgrat que no sumi. "Aquesta responsabilitat no és nostra, és de Torrent", ha insistit.

PSC: "La Generalitat està a la plaça Sant Jaume, no a Waterloo"

El PSC també s'ha oposat a una eventual modificació de la llei de presidència. "Volem un candidat viable i que es convoqui la sessió d'investidura com preveu el reglament i llei de presidència. Tot el tot el que surti d'aquí és del tot inadequat i un disbarat", ha reaccionat la portaveu parlamentària dels socialistes, Eva Granados, afegint: "Canviar lleis per la situació personal d'una persona no és la manera de procedir i menys quan es vol alterar l'arquitectura institucional del nostre país".

Granados ha insistit que "la llei és una, la manera de procedir i el respecte institucional és un" i que "qualsevol cosa que surti d'aquí és menystenir les institucions d'autogovern i augmentar el ridícul de majoria independentista". Fonts socialistes deixen clar, a més, que per canviar la llei de presidència caldria una ponència en una comissió legislativa, la qual només es pot crear un cop s'ha format el Govern.

I encara que les forces independentistes fessin una interpretació àmplia del reglament per forçar el canvi normatiu, Granados ha estat molt contundent en la seva crítica a una possible presidència de Puigdemont simbòlica o des de Bèlgica. "El Palau de la Generalitat està a la plaça Sant Jaume, no a Waterloo. Qualsevol experiment que vulguin fer, que el facin al pati o on vulguin, però no jugant amb les institucions que son de tots els catalans i totes les catalanes", ha reblat.