La senadora del PP Pilar Barreiro deixa l'escó després que Cs ho posés com a condició per aprovar els pressupostos

La senadora del PP Pilar Barreiro ha comunicat aquest divendres a la mesa del Senat la seva voluntat d'abandonar el grup parlamentari popular i passar al grup mixt. Ciutadans havia posat com a condició per donar suport als pressupostos d'aquest 2018 que el PP apartés de l'escó a Barreiro, que continua investigada per delictes de corrupció en el marc de la trama Púnica, tot i que la Fiscalia ha demanat arxivar provisionalment la causa.

La fiscalia del Tribunal Suprem va presentar la setmana passada un informe en què va demanar arxivar la causa contra l'exalcaldessa de Cartagena "al no haver-hi resultat degudament justificada" els delictes de frau, falsificació de document mercantil, prevaricació, malversació de fons públics i suborn que van motivar l'obertura de la causa penal contra ella.

En la seva sol·licitud de baixa, Barreiro ha justificat la seva petició per "no perjudicar el partit al que sempre ha estat lleial i per l'interès general dels espanyols", segon explica el comunicat fet públic per la pròpia Barreiro. La fins ara senadora popular assegura que està "tranquil·la" per la decisió que pugui prendre el jutge, perquè creu "fermament" en la justícia espanyola.

Els fets més rellevants investigats en la trama corrupta relacionats amb Barreiro és l'existència de suposats concerts amb empreses d'Alejandro De Pedro -considerat l'aconseguidor de la Púnica- per defraudar a l'ajuntament de Cartagena i a la conselleria d'Educació de la Regió de Múrcia.