El PP exigeix a Puigdemont que vagi demà al Senat i digui que posa "punt final" al Procés

Xavier García Albiol, líder del PP al Parlament, ho ha dit clar: per aturar l'aplicació de l'article 155, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha d'anar a Madrid i dir que "posa punt final" al procés independentista. "S'haurà d'aplicar l'article 155 si la seva actitud no canvia", ha dit el líder popular, que ha donat a entendre que la mera convocatòria d'eleccions autonòmiques, per als populars -que tenen majoria al Senat- no desactiva la suspensió de l'autonomia.

"Té una última oportunitat", ha avisat Albiol; l'aplicació del 155 serà només "responsabiitat" dels independentistes, ha afegit el dirigent popular. "Accepti dirigir els seus pensaments i ideologia per un camí democràtic, com fan els partits polítics en qualsevol país civilitzat", ha demanat el líder del PP al Parlament. També ha deixat clar que el partit que governa Espanya vol una declaració a Madrid que impliqui l'abandonament del mandat del referèndum de l'1 d'octubre.

El popular ha admès que l'aplicació del 155 portarà tensió a Catalunya i que s'entra en un "terreny desconegut". Ara bé, ha dit que prefereix això que no fer res. "A vostès no els jutjarà la història. Els jutjaran els tribunals de justícia", ha amenaçat el líder del PP, que ha asseverat que la història ja ha "dictat sentència": "Són culpables d'una irresponsabilitat mai vista a Catalunya. La història diu que van fer un cop d'estat i que no se'n van sortir". I ha acabat amb un últim avís: "Està posant en risc tota una generació. El que passi demà serà responsabilitat seva".

"Mai un govern a Catalunya ha mentit tant durant tant temps", ha assegurat. S'ha dirigit a Puigdemont i li ha preguntat què significa celebrar unes eleccions a Catalunya amb "garanties" -en al·lusió al discurs que ha fet al Palau de la Generalitat-. "De quines garanties està parlant? Que els presidents de l'ANC i Òmnium surtin de la presó? Que Mas pugui driblar la justícia? La garantia que continuï el procés de ruptura? Que la Policia Nacional marxi de Catalunya?", s'ha preguntat Albiol.