El PP creu que Sánchez vol eliminar els aforaments per "beneficiar Torra i els colpistes"

Després que Sánchez hagi proposat una reforma exprés de la Constitució per limitar els aforaments, el PP ha considerat que la mesura és per fer un "favor" a Quim Torra i als "colpistes" "És part d'un pacte ocult amb els nacionalistes: Torra no esta còmode amb el jutge Llarena i volen escapar del Suprem", ha afirmat el secretari general del PP, Teodoro García Egea. En aquest sentit, ha afirmat que està clar que Sánchez "no vol que Llarena segueixi jutjant Puigdemont i els altres colpistes".

Per a García Egea, la proposta de Sánchez sobre l'aforament "és un plagi" de propostes d'altres partits polítics i comunitats i ha afirmat que abans de valorar-ho esperaran que Sánchez "no canviï d'opinió els propers dies". A més, ha aprofitat per carregar contra Susana Díaz -ho ha titllat de "cop ur"- perquè es va mostrar contrària a l'eliminació d'aforaments a la seva comunitat. Per al dirigent popular, es tracta d'una cortina de fum amb "un tema molt profund amb el qual estem d'acord", però ha anunciat que no hi votaran en contra.

A més, el PP ha posat com a línia vermella per a aquesta reforma el manteniment de l'aforament del rei i que es produeixi la limitació de la acusacions particulars per evitar denúncies infundades per part d'un altre partit que pretengui "fer les llistes al contrari".

Podem vol una reforma més profunda

Des de Podem han donat suport aquest dilluns a la proposta de limitació dels aforaments, però han assenyalat que ja que s'obre el meló de la Constitució, és necessària una reforma més profunda que abordi tant el blindatge dels drets socials com també de la qüestió territorial. "Saludem la mesura amb alegria però cal anar més enllà", ha dit la coportaveu del partit lila, Noelia Vera, perquè considera que "la Constitució s'ha d'adaptar als temps que vivim".

Pel que fa Ciutadans, Rivera ha dit que estava "satisfet" per la proposta perquè s'acabaran els "tractes de favor" als polítics. Considera que Sánchez ha fet l'anunci per la "pressió de Ciutadans" i s'ha vist "forçat a canviar de criteri". Justament es debat demà al congrés una proposició de llei de Ciutadans per acabar amb aquests "privilegis" i confia amb el vot a favor dels socialistes. "Demà alguns es faran l'arakiri judicial pel tractes de favor al Suprem", ha afegit. Per a Rivera, la votació de demà serà "històrica" i suposa un "triomf" si el PSOE hi vota a favor.