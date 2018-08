El PP torna a carregar contra Sánchez pel trasllat de presos i li reclama explicacions dins el Pacte Antiterrorista

El PP insisteix a carregar contra Pedro Sánchez per l'acostament de presos d'ETA. El secretari general popular, Teodoro García Ege, considera que el "moviment" de presos d'ETA al País Basc és una "traïció" que forma part del "peatge" que el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, està "pagant als seus socis" del PNB i EH Bildu per haver-li donat suport a la moció de censura. Després d'assegurar que "no s'ha actuat de forma transparent amb aquest tema", ha defensat la necessitat que el govern espanyol ofereixi explicacions en el si del Pacte Antiterrorista.

En una entrevista a Europa Press, García Egea ha assenyalat que quan el PP estava al govern va convocar aquest òrgan per "prendre decisions dins del consens". Així, considera que aquest pacte hauria de reunir-se ara a una setmana de l'aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils i "amb aquest canvi en el que sembla ser la nova política antiterrorista del govern amb l'apropament de presos al País Basc".

"És més necessari que mai que el senyor Sánchez doni explicacions en el si d'organismes que ens permetin a tots prendre decisions de forma conjunta perquè la política antiterrorista ha de partir d'un consens clar entre tots i no ser part del peatge que el president paga als seus socis", ha manifestat. Després del trasllat de dos presos d'ETA, els populars han sortit en tromba a criticar aquesta decisió. Una decisió, però, que el govern socialista assegura que ja va aprovar l'executiu de Mariano Rajoy, perquè va concedir-los el tercer grau perquè ja han complert tres quartes parts de la condemna.

A més, el secretari general del PP ha destacat que en aquest assumpte cal tenir "molt en compte l'opinió de les víctimes". "Amb que només hi hagi una persona que no senti que el Govern li dóna suport com a víctima del terrorisme, no haurem aconseguit el nostre objectiu i haurem fracassat", ha advertit. Des de l’Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT), però, van assegurar aquesta setmana que els dos trasllats "compleixen tots els requisits", però van advertir que estaran "vigilants" a tots els moviments de l'executiu de Sánchez.