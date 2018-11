El PP registra una moció al Senat per exigir protecció a Llarena davant dels "atacs independentistes"

El PP ha registrat una moció en la Comissió de Justícia del Senat en la qual insta el govern espanyol a protegir al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena davant dels "atacs independentistes" i la "campanya d'assetjament" que està patint com a instructor del sumari del Procés. En la iniciativa parlamentària, signada pel portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, els 'populars' asseguren que el jutge Llarena és "víctima d'una campanya d'assetjament" des del començament de la instrucció contra els dirigents independentistes presos i exigeixen al govern espanyol adoptar les mesures de seguretat adequades per a Llarena, la seva família i la resta de magistrats que estan "patint atacs".

També es demana a l'executiu de Pedro Sánchez perseguir els grups i persones responsables de les accions contra el magistrat. Així mateix, se subratlla que ni el president del Govern, Pedro Sánchez; ni la vicepresidenta, Carmen Calvo; ni la ministra de Justícia, Dolors Delgado, han condemnat "encara" aquests atacs. El PP apunta que des de TV3 es van emetre les dues localitats en què el jutge té residència, així com el nom i cognoms de la seva dona i recorda les pintades amenaçadores que van aparèixer aquest estiu en una de les seves vivendes.

"Llarena, feixista!" o "Els Països Catalans seran el teu infern" són dues de les pintades que van aparèixer davant del seu domicili. El magistrat també va abandonar un restaurant a la localitat gironina de Palafrugell a l'estiu, insultat i increpat per independentistes.

La moció arriba després que aquesta setmana dos encaputxats de les joventuts de la CUP, Arran, llancessin pintura groga al portal del seu habitatge a Sant Cugat del Vallès i reivindiquessin l'acció en les seves xarxes socials. Els populars consideren que l'absència de protecció al jutge Llarena s'uneix al "abandonament inicial" del govern espanyol al magistrat davant la demanda judicial que van presentar contra ell l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont i quatre dels seus exconsellers l'agost passat a Brussel·les.

Les actuacions d'Arran -que també va abocar pintura sobre la comissaria de la Policia Nacional a Terrassa (Barcelona)- es van abordar aquest divendres a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, i el titular d'Interior, Fernando Gran- Marlaska, va fer una crida per no donar "un altaveu excessiu" als atacs amb pintura protagonitzats per les joventuts de la CUP.

Amb tot, la comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va aprovar dijous per unanimitat una declaració en què condemna les pintades a la casa familiar dels jutges Pablo Llarena i Gema Espinosa –futura vocal del CGPJ– a Sant Cugat del Vallès quan un dels seus fills hi era a dins. En un comunicat, insten tant la Fiscalia General de l'Estat com el ministeri de l'Interior i la conselleria d'Interior a adoptar "immediatament totes les mesures per perseguir les persones i els grups que han participat en aquests fets delictius".