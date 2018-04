El PP portarà al TC la delegació del vot de Carles Puigdemont si la mesa no rectifica

La mesa del Parlament ha acceptat aquest dimarts la delegació del vot de Carles Puigdemont que ha demanat Junts per Catalunya. Una decisió que no ha agradat a l'oposició, que prendrà mesures per evitar que voti el president.

De fet, Cs, el PSC i el PP ja han anunciat que presentaran una petició de reconsideració a la decisió de la mesa perquè rectifiqui i, si no ho fa, els populars presentaran un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per denunciar una "vulneració de drets" als diputats catalans. Ciutadans i els socialistes, en canvi, no han avançat si faran el mateix, tot i que sí que han pronosticat que la votació on participi Puigdemont es declarà nul·la.

"Els independentistes s'han tornat a situar contra els lletrats, contra el Tribunal Constitucional i contra el sentit comú. Un fugit de la justícia espanyola no pot tenir el privilegi de la delegació de vot", ha denunciat la presidenta del grup de Ciutadans, Inés Arrimadas, des de la sala de premsa del Parlament. Arrimadas ha insistit en demanar la compareixença del president del Parlament, Roger Torrent, davant el ple "perquè doni la cara i expliqui per què s'ha dedicat a proposar candidats a la investidura que sabia que no podien ser presidents". De fet, Cs ja ha reclamat públicament la dimissió de Torrent.

"És una nova provocació per seguir instal·lats en el conflicte. Saben perfectament que aquesta delegació de vot no es pot fer, perquè l'estat de dret no ho permet", ha afegit de la seva banda el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, des de la seu del PP.

Per la seva banda, la portaveu del PSC, Eva Granados, ha defensat que un dels punts de les mesures cautelars del Tribunal Constitucional respecte la investidura de Puigdemont era que els exiliats no podien delegar el vot. "La mesa s'ha precipitat. No ha atès el criteri dels lletrats", ha etzibat Granados sobre la decisió de la mesa del Parlament. Els socialistes ja tenen a punt el text de petició de reconsideració.

Albiol ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que no faci "d'àrbitre comprat" i defensi els drets de tots els diputats. En aquest sentit, ha denunciat que els grups independentistes vulguin, ha dit, "situar el Parlament en una posició de desobediència a les decisions que prenen els jutges". El líder popular considera que Puigdemont és un "pròfug de la justícia i no és raonable ni seriós que el Parlament autoritzi el seu vot".

Eliminar els "privilegis" dels expresidents condemnats penalment

Albiol també ha anunciat que han presentat una proposta de modificació de la llei sobre l'estatut dels expresidents de la Generalitat perquè volen que els expresidents que siguin condemnats penalment "de manera ferma es quedin sense cap privilegi i dret" que se'ls atorga per haver estat al capdavant de la Generalitat. "Hem d'anar més enllà i apostar per la regeneració democràtica i per la justícia", ha justificat Albiol.

En la proposta que han registrat aquest dimarts, els populars també demanen que els drets dels expresidents de la Generalitat només es puguin gaudir "dins el territori català, és a dir, que no pugui tenir, per exemple, un despatx a Brussel·les". "Que un president no pugui gaudir de secretària, sou i cotxe mentre està fugat de la justícia", ha explicat el líder dels populars.

El PP vol que la seva proposta es debati en el ple previst per aquest dijous, però admet que encara no han parlat amb la resta de grups parlamentaris per valorar el suport a aquestes dues modificacions que proposen. Entenen, aixó sí, que Ciutadans, el PSC i fins i tot els comuns i ERC haurien de donar-hi suport, perquè és un criteri "compartit per la majoria de catalans". "El PDECat em costa de veure-ho, perquè en aquests moments és més proper a la CUP que no a un partit nacionalista", ha lamentat Albiol.

Posar en marxa la comissió de la CCMA

Pel que fa a Ciutadans, Arrimadas també ha avançat que aquesta mateixa setmana presentaran un escrit per demanar que es posi en marxa la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Àudiovisuals. "No pot ser que aquest bloqueig eviti que els directius dels mitjans públics retin comptes davant del Parlament", ha criticat.

Segons ella, "ni Catalunya Ràdio ni TV3 garanteixen els principis de neutralitat i imparcialitat que s'han d'exigir a una ràdio i a una televisió públiques".

Tot i que les comissions legislatives no es poden posar en marxa fins que hi hagi Govern, el cas de les comissions de control és diferent. Per això, Ciutadans vol que la de la CCMA comenci a funcionar de forma immediata, com ERC, JxCat i la CUP volen fer amb la comissió d'investigació sobre els atemptats jihadistes, que podria veure la llum en el ple d'aquest proper dijous.