Cs acusa Torrent de ser "l'advocat de Puigdemont" i el PP creu que actua per dissimular la "guerra freda" amb JxCat

L'oposició no independentista ha carregat aquest dimarts contra la decisió de Roger Torrent de portar al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) les mesures del Tribunal Constitucional (TC) per vetar la investidura de Puigdemont. Mentre que els partits constitucionalistes -Cs, PP i PSC- han lamentat que el president de la cambra actuï en defensa del candidat de JxCat, els comuns han criticat que el debat al país pengi en aquests moments d'una sola persona.

El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, creu que el recurs que ha anunciat Torrent confirma que està actuant com "l'advocat de Puigdemont", i ha recordat que el cap de llista de JxCat té la capacitat de defensar-se a si mateix des de Bèlgica. En opinió del portaveu del partit taronja, a més, no hi ha opció a recórrer al TEDH perquè no s'han esgotat les vies jurisdiccionals internes, una opinió que no comparteixen els lletrats del Parlament -que veuen possible arribar al TEDH en l'actual moment processal- però que han repetit tant el PSC com el PP.

El portaveu dels populars a la cambra, Alejandro Fernández, ha qualificat la decisió de Torrent de "postureig". Al seu parer, el president de la cambra sap que la via del TEDH "té una viabilitat pràcticament nul·la", i ha afirmat que només fa aquest gest per "dissimular" i "no haver d'adoptar les mesures que li exigeixen des de JxCat". Fernández, de fet, ha estat molt crític amb la "guerra freda" que considera que hi ha entre ERC i "Puigdemont i els seus partidaris", i ha assegurat que aquesta situació està "desprestigiant" les institucions catalanes.

Des del PSC, Eva Granados ha considerat que la decisió de Torrent de portar el cas Puigdemont a Estrasburg és una "fugida d'estudi" que "no va enlloc". D'una banda, ha insistit, perquè el TEDH és una tribunal d'última instancia; de l'altra, perquè els socialistes consideren que, si vol defensar els drets de Puigdemont, també ho ha de fer amb "els drets de la resta de diputats al Parlament"

La portaveu dels comuns al Parlament, Elisenda Alamany, també s'ha referit a la decisió de Torrent de recórrer al TEDH, però ha dit que "tan important és el que fem com allò que no fem". Al seu parer, "últimament estem massa centrats en estratègies legalistes que pengen d'una sola persona quan també són importants els debats polítics de país", i ha criticat que "el futur del país" s'estigui decidint en "despatxos".

Els comuns demanen un debat "públic" i "obert" als grups

Amb tot, ha reclamat que el debat que tenen ERC i JxCat sigui "públic", "obert", "transparent" i que impliqui la resta de forces polítiques al Parlament. Alamany ha emplaçat els grups a buscar una "fórmula" per "avaluar entre tots alternatives per sortir del bloqueig", i ha plantejat com a possibilitat la convocatòria d'un ple extraordinari amb aquest objectiu.

Malgrat que encara no ha proposat formalment aquesta idea a la resta de grups, tant PSC com Cs l'han rebutjat d'entrada. Granados (PSC) ha deixat clar que fer una espècie de debat de política general "no tindria sentit" en aquest moment, sense un Govern constituït. "El que cal és un ple d'investidura", ha replicat la socialista, que ha reiterat la seva crida a Torrent perquè proposi un nou candidat o activi el termini de dos mesos abans de noves eleccions.

El que sí que ha reclamat Granados és que JxCat i ERC aclareixin si en el marc de les seves negociacions el que busquen és "restituir la Generalitat de l'Estatut" o la República Catalana que es va proclamar el 27 d'octubre. "No queda clar [...] No sabem si la divergència és només amb el candidat o també sobre el model de país i el marc institucional", ha lamentat Granados.

Ciutadans també continua a l'espera que Torrent "comuniqui a Puigdemont que no pot ser candidat a la investidura", però no preveu fer cap moviment per exigir el desbloqueig del Parlament com, per exemple, podria ser presentar Inés Arrimadas com a candidata a la investidura. "La pilota és a la teulada de Torrent", ha insistit una i altra vegada Carrizosa.

Per part del PP, Fernández ha apuntat que la solució passa perquè Puigdemont "surti de l'equació de manera urgent" i es proposi un candidat a la investidura que "compleixi els requisits legals". També ha insistit que "ara és l'hora dels constitucionalistes" i ha emplaçat Cs i PSC a "demostrar" que els partits no independentistes tenen una "alternativa".