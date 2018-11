El PP dissol el grup de WhatsApp en què Cosidó va presumir de controlar el poder judicial

El grup parlamentari popular al Senat ha cancel·lat aquest dimarts el xat de WhatsApp des del qual el portaveu d'aquesta formació, Ignacio Cosidó, va enviar dissabte el seu polèmic missatge sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que ha desembocat en la ruptura de l'acord que el PP havia tancat amb el PSOE. Cinc dies després que es fes públic l'acord entre el PP i el PSOE per renovar l'òrgan de govern del poder judicial, el polític popular va qualificar per WhatsApp d'"esperançador" el repartiment per al PP.

Segons han confirmat a Efe diverses fonts del grup popular a la cambra alta, el xat funcionava des que va començar la legislatura, quan José Manuel Barreiro era portaveu, però fins ara mai s'havia detectat una filtració de cap dels molts comentaris que els senadors hi feien diàriament. "Ha sigut la primera vegada", ha comentat un veterà senador que mostra la seva gran preocupació pel que ha passat i reconeix que resulta difícil esbrinar l'origen de la filtració del missatge a la premsa.

De fet, asseguren els populars, ningú s'aventura a especular sobre si es tracta de "foc amic" o no. Entre d'altres motius, perquè el grup popular al Senat està format per 146 senadors, i és possible que algun hagués rebotat el missatge a persones alienes a la formació, de manera que es multiplicarien les possibilitats que sortís d'aquest entorn. El que és clar, coincideixen els senadors, és que el xat estava descontrolat des de feia molt de temps, perquè s'utilitzava per intercanviar missatges que no tenien res a veure amb informació estricta sobre l'activitat parlamentària del PP i que generaven cascades de comentaris de tota mena que el feien gairebé impossible de gestionar.

El text que dissabte hi va introduir Cosidó per justificar el pacte amb el PSOE per renovar el CGPJ va generar alarma en alguns membres pel seu contingut, mentre que d'altres van arribar a preguntar si el podien rebotar. Tot plegat, apunta una font, dona una idea del risc que es va córrer des del primer moment en què el portaveu el va escriure. Un portaveu, val a dir, a qui públicament han donat suport tots els senadors amb una ovació al començament de la reunió que ha celebrat el grup parlamentari prèvia al ple d'avui, i que per a alguns d'ells no anava més enllà d'un gest de cortesia.

A la preocupació que tot aquest episodi ha generat en el si del grup perquè el PSOE ha situat el seu portaveu com a detonant de la renúncia del magistrat Manuel Marchena a presidir el nou CGPJ, s'hi afegeix el seu paper en la pregunta que aquesta tarda ha fet al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

Així les coses, el grup parlamentari popular al Senat manté ara un altre xat de WhatsApp, en què únicament intervenen membres de la direcció per aportar informació interna i exclusivament d'índole parlamentària.