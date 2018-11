El PP amenaça Borrell amb investigar-lo al Congrés

Creix la pressió sobre el ministre d’Exteriors, Josep Borrell, per part dels partits de l’oposició. El PP va demanar ahir al Congrés la compareixença urgent del president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CMNV), Sebastián Abella, perquè doni detalls sobre l’expedient i la sanció de 30.000 euros contra el ministre per una infracció “molt greu” en la venda d’accions d’Abengoa, quan n’era conseller, fent ús d’informació privilegiada. Unes explicacions que la portaveu dels populars al Congrés, Dolors Montserrat, va avisar que podrien ser l’avantsala d’una comissió d’investigació a la cambra baixa.

El PP, doncs, va burxar ahir en l’escàndol i va retreure al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no actuï contra Borrell malgrat que, quan va impulsar la moció de censura contra Mariano Rajoy, ho fes apel·lant a “la dignitat i l’exemplaritat en la política”. “On és ara aquesta exemplaritat?”, es va preguntar Montserrat, que va considerar que el cas del ministre d’Exteriors és una prova més que el govern del PSOE està “en descomposició”. Tot i que el seu nomenament va ser un dels més aplaudits entre les files del PP pel seu perfil dur contra l’independentisme, els populars volen aprofitar la polèmica per desgastar Pedro Sánchez. Per això, i davant les reticències del president espanyol a cessar Borrell, Montserrat va afirmar ahir que el titular d’Exteriors està “completament desacreditat” i hauria de dimitir immediatament.

La pressió sobre Borrell, però, es pot intensificar encara més en els pròxims dies. El PDECat va presentar ahir al Congrés dues iniciatives per demanar la reprovació del ministre a la cambra baixa, una en el ple i l’altra en la comissió d’Exteriors, i instar-lo a dimitir. El text reclama també a Sánchez que destitueixi Borrell si ell no dimiteix abans. Una destitució que justifiquen tant pel cas de les accions d’Abengoa com per la seva gestió “nefasta en múltiples àmbits” al capdavant del ministeri.

Disculpa als indis americans

A la llista de polèmiques que s’amunteguen sobre la taula de Borrell s’hi sumaven les seves declaracions en un acte a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en què afirmava que l’única cosa que havien fet els Estats Units abans de la seva independència era “matar quatre indis”. Borrell -que va ser titllat de “racista, supremacista i negacionista” per Carles Puigdemont- es va disculpar per Twitter: “Dilluns passat em vaig referir de manera excessivament col·loquial, fet que lamento, a la quasi aniquilació de nadius americans en els actuals Estats Units”. Borrell afegia que l’argument que volia exposar amb aquesta expressió -que la unió federal dels EUA va ser més fàcil a Europa- seguia sent vàlid perquè els colons “no es van barallar entre ells, sinó que es van unir per lluitar contra als habitants primigenis de l’Amèrica del Nord, tot i que es va fer a gran escala i no s’ha de menysprear”.