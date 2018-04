El PP creu que la no extradició posa en qüestió el “sentit de la UE”

“En 24 hores s’ha girat la truita. Hem passat d’esperar Puigdemont en dos mesos a veure com surt en llibertat; que no vingui per rebel·lió; potser no ve per malversació; els de Bèlgica estan en llibertat, i Bèlgica ha obert una investigació per la balisa al cotxe. És preocupant”. Així resumien ahir fonts del PP, visiblement preocupades, la situació que s’ha generat arran de la decisió de la justícia alemanya d’alliberar el president de la Generalitat i eliminar de l’equació el delicte de rebel·lió. El president espanyol, Mariano Rajoy, està enfadat i disgustat pel gir inesperat dels esdeveniments, deien algunes fonts populars, que van admetre ahir que no s’esperaven aquest canvi brusc que ha posat en dubte el relat de la justícia espanyola i del mateix govern de l’Estat. La situació ha caigut com una bomba. Tant, que ja hi ha qui des del PP comença a qüestionar-se els fonaments mateixos de la UE.

“Si tens un intent de cop d’estat i no et pots defensar, es posa en qüestió la confiança mútua entre països i, per tant, el sentit mateix de la UE”, alertava ahir un membre de l’executiva popular, en conversa informal amb els periodistes durant la convenció que el partit celebra a Sevilla, i que va quedar monopolitzada per l’afer del màster de Cristina Cifuentes i la situació a Catalunya. Aquest dirigent ho deia amb una barreja de ressentiment per la decisió del tribunal alemany que, va opinar, segur que “no ha agradat gens al Tribunal Suprem” del país germànic, i també a manera d’avís per a navegants, perquè considerava que si es qüestionen aquests principis poden sorgir corrents d’euroescepticisme dins i fora del partit conservador del president espanyol.

A més, a la formació hi ha la sensació que el tracte de la justícia alemanya a l’Estat no hauria sigut el mateix si l’euroordre hagués arribat, per exemple, de França o el Regne Unit, perquè encara hi ha prejudicis, o un cert paternalisme, sobre la qualitat democràtica de l’estat espanyol.

El flanc internacional és un dels que preocupen ara. Però també hi ha neguit al PP per l’impacte que la decisió del tribunal alemany pugui tenir en el relat dels independentistes. “Això alimenta el victimisme i la idea que Espanya no és un país democràtic”, va afirmar un altre membre de l’executiva que tampoc amagava la sorpresa per la decisió de l’audiència regional alemanya. Tot i així, aquest dirigent popular relativitzava el resultat final de l’extradició només per malversació -si s’acabés donant-, perquè considera que Puigdemont entraria igualment a la presó i formaria part de “tota una generació” de polítics independentistes que veurien acabar abruptament les seves carreres.

Aquest era l’ambient ahir als passadissos de la convenció popular. Però en els missatges públics no hi havia la mateixa flagel·lació. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va intentar burxar en el fet que Puigdemont s’hagi salvat de la rebel·lió i altres encausats no, i li va demanar que “respecti els seus companys” empresonats i “assumeixi el que ha fet”. La vicepresidenta espanyola va afegir que “un no ha de reconèixer mai els mèrits dels que es posen fora de la llei”, i va reiterar que el govern espanyol respectava les decisions judicials i que respectarien també “el que consideri oportú que ha de fer” ara el jutge i la fiscalia espanyols, que van anunciar la intenció de dur el cas al Tribunal de Justícia Europeu (TJUE).

També es va referir a Catalunya la número dos del partit, María Dolores de Cospedal, encarregada d’inaugurar la convenció, que va fer servir un to molt més triomfalista que la seva col·lega de gabinet, amb qui manté un enfrontament soterrat. Segons la també ministra de Defensa, el PP ha salvat “la unitat d’Espanya davant l’intent de cop d’estat de l’independentisme” -era una de les poques ocasions que un ministre del govern es referia al Procés com un cop-. I va afegir: “Si avui Espanya continua sent Espanya és gràcies al govern” espanyol.

Ni una menció a la rebel·lió

A la Moncloa, hores abans, el govern espanyol va fer un canvi de discurs i va evitar parlar del delicte de rebel·lió. En la roda de premsa del consell de ministres, el portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, va donar un missatge de sintonia amb el de Llarena i la fiscalia de l’Estat: que “continua el procediment d’extradició”, informa Mariona Ferrer.