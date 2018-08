De la dona de Sánchez als presos polítics: el PP denuncia "manipulació" a TVE

El PP ha registrat una bateria de preguntes al Congrés sobre l'administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, en les quals, el portaveu del partit en la comissió parlamentaria de RTVE, Ramón Moreno, lamenta que "la manipulació a TVE és alarmant, i s'acumulen els escàndols d'ocultació de notícies", explica al document.

En concret, els populars pregunten pel fitxatge de la dona de Sánchez, Begoña Gómez, per l'Institut d'Empresa, que, segons expliquen, la televisió pública va ocultar, igual que les xiulades rebudes pel president del govern a Sanlúcar de Barrameda (Cadis). Els populars, també qüestionen pel fet que als informatius s'hagi parlat de "presos polítics" catalans i d'ETA.

"Titllen d'errors i d'oblits a autèntics atropellaments a la llibertat, objectivitat i independència informativa de RTVE", critica el diputat, en referència al lapsus que va tenir la presentadora del canal 24 hores, Mercedes Martel, que va titllar als presos d'ETA de "polítics", i també a un altre d'Almudena Guerrero el passat 19 de juny, que també va parlar de presos polítics a Catalunya.

Segons el diputat popular, "no hi ha límits al control informatiu de RTVE", i assegura que la suposada manipulació informativa s'ha utilitzat "pels interessos de la moció de censura". Moreno ha titllat de "submisa" a la nova direcció de RTVE, i l'acusa d'estar "més preocupada de relegar i perseguir als professionals".

El PP va ser acusat del mateix pels treballadors

El PP que ara acusa al govern Sánchez d'utilitzar la televisió pública pel seu propi interès, també va rebre la mateixa queixa al llarg de la seva trajectòria al govern. En els últims temps de Mariano Rajoy a la Moncloa, les queixes per part dels professionals de RTVE van ser visibles. Per exemple, alguns treballadors es vestien de negre durant els directes, per denunciar la manipulació informativa a la que, segons ells, es veia sotmès el mitjà.

Entre algunes de les moltes denuncies que van rebre, l'any 2013, el Consell d'Informatius ja va demanar la dimissió del director de continguts, José Gildado, què segons l'informe que van redactar els treballadors, havia ordenat canviar la informació sobre la declaració de Maria Dolores de Cospedal en el cas Bárcenas. Mentre la majoria de mitjans informaven que l'exsecretaria general del PP havia declarat que Rajoy estava darrere dels beneficis que Bárcenas havia obtingut amb el seu acomiadament del partit, TVE explicava el contrari.