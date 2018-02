El PP intensifica l'ofensiva contra la immersió: l'atacarà pel 155, el Parlament i el Congrés

El PP continua amb la seva croada contra la immersió lingüística, i, més enllà de seguir determinat a introduir més hores de castellà a les escoles a través dels formularis de preinscripció, presentarà al Parlament una iniciativa legal per canviar la llei d'educació i ampliar el nombre d'hores de llengua castellana, segons ha explicat el vicesecretari de comunicació popular, Pablo Casado, aquest dilluns. A més, el partit també vol reactivar la Lomce, que no s'està desplegant pel bloqueig de l'oposició.

El portaveu popular ha explicat que el govern espanyol continua determinat a "garantir que els pares puguin triar que els fills aprenguin a través d'un itinerari en llengua castellana", donant a entendre que es donarà l'opció que el castellà sigui llengua vehicular. Tot i així, la Moncloa fins ara no ha aclarit si el que es busca és fer aquest moviment, o incorporar el 25% de classes en castellà, com apunten algunes sentències.

"Pensem que en un país normal, el normal és que a una comunitat autònoma es pugui ensenyar un 25% de les assignatures en una de les llengües oficials", ha continuat Casado, que ha afegit que la "suposada superioritat moral dels nacionalistes els fa tenir molt calibrat què és allò del què no es pot parlar".

Casado ha insinuat que els alumnes de català no tenen un bon ús de la llengua: "La gramàtica i la semàntica es dona a través d'una formació escolar". I per comprovar-ho de manera "objectiva", el portaveu popular ha assegurat que caldria tenir en vigor la Lomce, la llei espanyola d'educació que l'oposició va tombar parcialment, i que incloïa les avaluacions finals a tot l'Estat. Per això, ha apel·lat als partits que van bloquejar-la a què la deixin entrar en vigor.

Presos polítics

Casado també s'ha referit a la possibilitat que Anna Gabriel es quedi a Suïssa, i ha afirmat que "ens estem convertint en cronistes de viatges", i ha dit que li fa "pena" la situació. "Sembla un guió cada cop més estrafalari i humiliant per als seus companys de partit", ha continuat, abans de demanar que "hi hagi un Govern per una persona que ni estigui empresonada ni estigui pròfuga de la justícia, i si pot ser que no tingui cap causa judicial pendent".