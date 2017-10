El PP fa valer la seva majoria per impedir que Puigdemont comparegui al Senat abans de dijous

Carles Puigdemont només podrà comparèixer al Senat per fer al·legacions al 155 dijous a la tarda en comissió o al ple de divendres. Així ho ha decidit una reunió de la mesa i la junta de portaveus de la nova comissió creada per a l'aprovació de l'article que el govern espanyol ha decidit implementar a Catalunya. El PP ha fet valer la seva majoria per tombar una proposta del PDECat i ERC en la qual demanaven que el president de la Generalitat pogués comparèixer dins del termini previst per presentar al·legacions, que s'obre aquest dimarts i es tanca dijous a les 10.00 h.

Aquesta mateixa tarda, de fet, la cambra alta ja ha fet arribar al president de la Generalitat la notificació amb què li comunica que ha de presentar les al·legacions que consideri oportunes abans del dijous a les 10.00 h, i que si vol comparèixer davant la cambra podrà fer-ho dijous a les 17.00 h, en el marc de la comissió general de comunitats autònomes, o divendres a les 10.00 h en el marc del ple que ha de votar l'aplicació del 155.

La unitat de PP i PSOE, però, s'ha trencat i els socialistes s'han posat al costat de les forces sobiranistes, Podem i el PNB perquè, al seu entendre, és prioritari que Puigdemont pugui anar a la cambra alta a donar explicacions. Vist que el Parlament té previst celebrar un ple dijous a la tarda, el portaveu socialista, Ander Gil, ha dit en roda de premsa que "per part del PSOE no quedarà" que Puigdemont pugui assistir dimecres al Senat.

Abans que la reunió de la mesa i la junta de portaveus prengués la decisió, el vicepresident del Senat, Pedro Sanz, ja ha rebaixat les esperances de PDECat i ERC. "Si no està fet el dictamen, difícilment pot participar en la comissió", ha afirmat en roda de premsa. Sanz ha explicat que en cas que assisteixi a la comissió o al ple, Puigdemont podrà debatre amb el govern espanyol amb torns de rèplica. "Com es pot dir que es restringeix el debat?", s'ha preguntat Sanz, que ha assenyalat que "és molt possible" que sigui Mariano Rajoy l'interlocutor de Puigdemont si compareix al ple de divendres. A més, la cambra està estudiant que aquest cara a cara també es pogués produir dijous en comissió. Fonts de la Moncloa, però, asseguren que l'executiu espanyol ni tan sols ha decidit si Rajoy assistirà al ple de divendres.