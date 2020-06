El PP moderat es mou per arribar a acords amb el govern espanyol

Comença a haver-hi moviments al PP per intentar frenar la polarització i crispació dels últims mesos. Mentre Pablo Casado i bona part del seu equip continuen enviant dards al president espanyol, Pedro Sánchez, en altres esferes populars ja s'estan detectant certs senyals de sintonia amb el PSOE. El PP ja va desmarcar-se de Vox la setmana passada al Congrés amb la votació clau de la convalidació del decret llei de l'ingrés mínim vital –hi va votar a favor–, i també es va abstenir en la proposició no de llei per retirar les medalles al torturador Billy el Niño un cop mort, mentre que el partit ultra es va abstenir en la primera votació i en la segona hi va votar en contra. Gestos que a la Moncloa interpreten com un cert canvi de rumb, tot i que intranquil·litza l'estratègia del PP a Europa per demanar més retallades, així com l'estratègia de judicialitzar tota la gestió de l'executiu de coalició.

La setmana que ve, Casado podria acabar votant al costat de Sánchez el decret de la nova normalitat. Fa dies que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, negocia amb l'exministra del ram i diputada del PP, Ana Pastor. I els fruits d'aquesta negociació han cristal·litzat aquest dijous a la comissió de reconstrucció social i econòmica al Congrés. Pastor i Illa han mostrat bona sintonia. D'una banda, l'expresidenta del Congrés ha defensat tramitar el decret com a projecte de llei, cosa que és una manera de dir implícitament que votaran que sí, per incloure reformes que dotin el ministeri de Sanitat de més poders en cas de rebrots. En concret ha parlat de reformar quatre lleis, una opció que ja fa setmanes que estudien el govern espanyol i el PP, tal com va avançar la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la mateixa comissió. Pastor ha tornat a "estendre" la mà a possibles pactes. Illa ho ha agraït i ha considerat una "magnífica notícia" que els populars s'obrin a parlar de reformes en clau sanitària. En aquest sentit ha assegurat que faran el possible per arribar a un consens.

651x366 L'exvicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, durant un webinar organitzat per Llorente y Cuenca. L'exvicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, durant un webinar organitzat per Llorente y Cuenca.

Pastor és de les úniques persones pròximes a l'expresident espanyol Mariano Rajoy que ha sobreviscut al relleu generacional després de l'entrada de Pablo Casado. Aquest dijous, justament mentre parlava la diputada popular al Congrés, ha reaparegut en escena la que va ser la gran rival de l'actual líder popular en les passades primàries: l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría. Aprofitant una conferència organitzada per Llorente y Cuenca, Mapfre i el grup Godó titulada Governar el canvi: un nou model de governança per a un món nou, l'ex número dos de Rajoy ha enviat un dard a Casado i ha esmenat la seva gestió. Al seu parer, la crisi del coronavirus obliga a "un diàleg polític profund". "Defensar les conviccions no és un obstacle per a l'exercici de la moderació en les manerees. Ja sé que la moderació no està de moda en aquests moments de polarització, però és un bon instrument per a l'entesa", ha assenyalat.

L'entrada en escena de Sáenz de Santmaría arriba en una setmana en què diferents barons del PP també han reclamat a Casado intentar arribar a acords amb el govern espanyol i deixar de prémer l'accelerador només pensant en les futures eleccions. El president gallec, Alberto Núñez Feijóo, no és l'únic en mostrar una estratègia diferent de la de Casado. També ho ha demostrat el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, que dimecres va arribar a un acord amb els principals grups parlamentaris de la comunitat per a un pacte de reconstrucció. Des del principi que hi ha hagut entesa amb el líder socialista, Luis Tudanca. Mañueco assegurava dimecres que "el diàleg havia vençut" a Castella i Lleó.