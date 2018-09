El PP planteja incloure els delictes de sedició i rebel·lió en les euroordres per evitar casos com el de Puigdemont

El PP aposta per reformar el règim de l'euroordre perquè inclogui els delictes de sedició i rebel·lió per evitar casos com el de l'expresident Carles Puigdemont. Ara per ara aquests no formen part de la llista de 32 delictes del sistema d'extradició automàtic dins la Unió Europea. Per fer-ho, el PP presentarà una iniciativa parlamentària al Senat perquè el govern de Pedro Sánchez promogui aquest canvi a les institucions comunitàries.

El portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, opina que el cas de l'expresident Carles Puigdemont "ha posat en evidència que la cooperació judicial en el marc de la Unió Europea necessita un impuls i ha de ser millorada".

"El fet que Puigdemont, processat pels delictes de secessió i sublevació, com a líder d'un veritable cop d'Estat en un país membre de la UE, no hagi estat lliurat encara a la justícia espanyola per ser jutjat, posa en qüestió el funcionament mateix de l'euroordre", sosté el portaveu. No és el primer cop que el PP reclama una mesura d'aquest tipus. L'actual president del PP, Pablo Casado, va arribar a demanar a Pedro Sánchez que suspengués Schengen a Espanya (és a dir, la lliure circulació persones) per la negativa d'Alemanya d'entregar Puigdemont.

Així, el grup popular registrarà una proposició no de llei per al seu debat a la Comissió Mixta per a la UE en la qual s'insta a l'Executiu a defensar la modificació de l'Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE), de manera que s'ampliï la llista de delictes als quals s'aplica el procediment automàtic.

A més d'incorporar la sedició i la rebel·lió, el PP reclama clarificar la regulació del principi de doble incriminació "per evitar grans diferències d'interpretació entre les autoritats judicials nacionals dels estats membres".

Si bé Ignacio Cosidó reconeix en un comunicat que l'OEDE ha estat "un gran èxit" amb una aplicació "totalment satisfactòria" en gran nombre de casos, el temps transcorregut des de la seva implantació i resolucions judicials com la de Puigdemont, -considera-, "han posat de manifest que hauria d'abordar-se un procés serè de reflexió i estudi" per millorar la seva regulació.

"No pot consentir-se -afegeix- que hagi tribunals, fins i tot d'inferior rang, que qüestionin resolucions d'altres tribunals entre membres de la Unió, perquè això trenca el principi de confiança entre els sistemes judicials", considera.

Cosidó ha criticat a més al Govern de Pedro Sánchez per quedar-se "amb els braços plegats" davant resolucions com la del Tribunal alemany de Schleswig-Holstein, que es va negar a lliurar a Puigdemont a Espanya per rebel·lió, una decisió que segons el seu parer va suposar "una ofensa al Tribunal Suprem".