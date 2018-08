El PP demanarà que l'Estat es faci càrrec dels Mossos si la Fiscalia determina que han actuat com a "policia política"

El PP s'afegeix a la pressió per l'actuació dels Mossos en el conflicte pels llaços grocs als espais públics. Ho fa l'endemà que la Fiscalia posés en qüestió la feina del cos a l'hora d'identificar 14 persones que arrencaven llaços a la comarca de la Ribera d'Ebre. Així, el líder dels populars catalans, Xavier García Albiol, ha avisat que la seva formació demanarà que l'Estat es faci càrrec dels Mossos d'Esquadra si la el ministeri públic determina que la Generalitat ha utilitzat la policia catalana com a "policia política".

En aquest sentit, el president dels populars catalans ha explicat que la retirada de la competència en seguretat de la Generalitat podria també anar acompanyada d'una aplicació de l'article 155 "amb més profunditat". Amb tot, Albiol ha admès que no necessàriament hauria de ser així. "La Generalitat està utilitzant la policia de Catalunya com a comissaris polítics i això és inadmissible", ha criticat, tot afegint que identificar les persones que treuren llaços grocs, per Albiol, suposa tractar-los com si fossin "dissidents".

El líder dels populars catalans ha fet aquestes declaracions a les portes del Parc de la Ciutadella, on dissabte es va produir l’agressió a una dona que retirava llaços grocs. En aquest sentit, el líder popular, a més, ha explicat que demanaran la compareixença del conseller de l’Interior, Miquel Buch, perquè doni explicacions sobre les últimes identificacions que han fet els Mossos a persones que retiraven llaços grocs.