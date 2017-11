El PP diu que no hi ha proves per inculpar-lo en la Gürtel i al·lega que els possibles delictes han prescrit

Última oportunitat per al PP i l'exministra Ana Mato per defensar-se en el judici de la primera fase de la Gürtel, en el qual estan acusats a títol lucratiu. La fiscalia demana 28.467 euros de multa per a Mato i 245.492 per a la formació liderada per Mariano Rajoy per haver-se beneficiat presumptament dels moviments fraudulents orquestrats per l'empresari Francisco Correa, empresonat a Valdemoro per ordre del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià.

La defensa del PP ha fet una llarga exposició per argumentar l'absolució com a partícip a títol lucratiu de l'entramat de la Gürtel. El lletrat Jesús Santos ha considerat que les acusacions populars i de la fiscalia no han concretat d'on sorgeixen els suposats enriquiments i treballs que presumptament s'haurien fet amb diners il·lícits. Consideren que s'haurien finançat campanyes electorals en diversos municipis madrilenys amb fons obtinguts de manera fraudulenta. "Quins actes electorals? Qui hi va participar? Com? Qui els va encarregar? La falta de precisió és aclaparadora i segueix sense resposta", ha subratllat el lletrat representant del PP, que ha remarcat que no hi ha "cap dada ni conjectura sobre quina és la premissa a partir de la qual surten les acusacions".

Entre els arguments que ha esgrimit ha insistit que els ajuntaments de Majadahonda i de Pozuelo de Alarcón -dos consistoris que segueixen governats pel PP-, dels quals les acusacions assenyalen que s'haurien extret recursos de manera il·lícita, no han reclamat el perjudici. "Com és que la fiscalia reclama aquests diners si no ho fan els presumptament perjudicats?", s'ha preguntat l'advocat. "El ministeri fiscal fa un exercici desbordant d'imaginació", ha criticat el lletrat. També ha subratllat que "l'aparença d'enriquiment" no és suficient per inculpar a títol lucratiu la formació liderada per Mariano Rajoy, de la qual ha demanat l'absolució en el procediment judicial.

Al llarg del seu al·legat, el representant del PP ha posat llum a algunes "contradiccions" i "errors" que es desprenen d'alguns informes de la UDEF sobre suposades entregues en efectiu d'empreses al partit per finançar actes. A tall d'exemple ha afirmat que en les eleccions municipals del 2003 s'atribueix un cost al PP que no va ser, ja que el partit no va haver de gastar gens perquè la campanya es va sufragar amb les subvencions públiques de l'Estat. A més, ha al·legat que pel que fa a alguns pagaments ni tan sols la fiscalia ha pogut acreditar que el PP els utilitzés per estalviar-se despeses. Al final de la seva exposició, el lletrat ha criticat que determinades persones de la UDEF han actuat amb falta de "neutralitat i imparcialitat" i n'ha denunciat un "biaix incriminatori".

D'altra banda, Santos ha apuntat també que la presumpta responsabilitat civil del PP ha prescrit. I ha apuntat que s'ha personat en el procediment en resposta a la seva "intencionalitat política".

"Indicis insuficients sobre Ana Mato"

A banda del PP, l'exministra de Sanitat Ana Mato també està incriminada a títol lucratiu en la trama. Segons el ministeri fiscal, Mato es va beneficiar a través d'obsequis de les empreses de Correa, com Special Events, que va organitzar algunes festes d'aniversari i comunions que tenien lloc a la casa familiar de Mato i el seu exmarit, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón. "És aclaparadora la falta de fonaments per inculpar la meva representada", ha assenyalat aquest dijous la seva advocada, en l'exposició final de les conclusions a l'Audiència Nacional de San Fernando de Henares.

Tal com ha exposat, Mato no va rebre regals de Louis Vuitton i ha argumentat aquesta afirmació amb les declaracions de qui suposadament els havia comprat, Álvaro Pérez, i de Sepúlveda, que va afirmar en seu judicial que no havia "mediat" en aquesta operació. De fet, ha assenyalat que s'atribueix una xifra de 610 euros a aquests obsequis quan algunes proves aportades al cas constaten que el valor amb prou feines superava els 400 euros. "No es pot reclamar una devolució més gran del que l'acusació diu que es va gastar", ha apuntat la lletrada. Així, ha anat enumerant diferents acusacions en les quals la representant de Mato ha defensat que "no hi ha indicis suficients" per atribuir-li un enriquiment.