El PP reactiva un congrés de Noves Generacions que es preveu tens

Feia almenys un any que les joventuts del PP havien de renovar la seva direcció. Finalment, aquesta tarda es reuneix la cúpula de Noves Generacions (NNGG) i està previst que fixi la data del congrés que ha de servir per renovar tots els membres de la direcció. Segons fonts consultades per l'ARA, tot apunta que la data per a aquest nou congrés serà el 6 de maig.

Un dels noms que es perfilen com a candidats per liderar Noves Generacions a Catalunya és Irene Pardo, fins ara presidenta de les joventuts dels populars a Lleida, que substituiria José Antonio Coto. Entre alguns sectors de l'organització, però, hi ha un cert malestar perquè el president del PP, Xavier García Albiol, vol condicionar la futura direcció de NNGG.

El líder popular estaria proposant com a secretari general de les joventuts populars Boris Valls, afí a alguns membres del grup municipal de Badalona. El congrés del maig, per tant, es preveu que no sigui tranquil si l'organització no acaba trobant un nom consensuat per acompanyar Pardo a la presidència.

Fa dos mesos Xavier García Albiol es va reunir amb la direcció actual de Noves Generacions i els va traslladar que el congrés s'hauria d'ajornar fins que la situació política a Catalunya es calmés. De fet, aquest és l'argument que també ha utilitzat el president popular per ajornar possibles canvis a la direcció després de la davallada dels resultats de les eleccions del 21-D.