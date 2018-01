El PP rebutja un pacte de l'Estat amb Puigdemont perquè torni de Brussel·les

La investidura del president de la Generalitat està condicionada a la possibilitat que Carles Puigdemont pugui ser investit, una cosa que no està clara perquè depèn de si es pot fer per via telemàtica o bé si els diputats electes a la presó o a Brussel·les renuncien perquè hi hagi la majoria necessària. Davant els complicats escenaris, el PDECat va avisar ahir que Puigdemont tornarà si pot resoldre abans la seva situació jurídica per tornar a Catalunya sense ser detingut. El PP, però, ha rebutjat aquest dijous que l'Estat arribi a un acord amb Puigdemont.

L'encarregat de verbalitzar-ho ha estat el secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez, que ha demanat a Puigdemont que "no es cregui les seves pròpies mentides" perquè "l'Estat no pot pactar la situació jurídica de ningú". "Per resoldre la seva situació jurídica se li recomana no demanar pactes", ha afirmat.

Segons Rodríguez, el govern espanyol "no té capacitat" de negociar les situacions jurídiques dels particulars perquè "a Espanya hi ha separació de poders" i no hi pot intervenir. "Quan era president va desaprofitar l'oportunitat d'arribar a acords polítics", ha retret el dirigent popular a Puigdemont.

Per la seva banda, Ciutadans creu que l'aposta de Puigdemont no és factible perquè considera que a l'estat espanyol hi ha "separació de poders" i ha avisat que el poder judicial serà el que decidirà el seu futur més immediat i si li imposa mesures preventives com la presó si torna a Catalunya. "En la República de Matrix, Puigdemont escollia els jutges", ha ironitzat el secretari de comunicació, Fernando de Páramo, que ha assegurat que a l'estat espanyol això no passa.

Respectarà la decisió sobre Junqueras

Rodríguez també ha dit que respectarà la decisió que dictamini el Tribunal Suprem sobre l'alliberament o no del president d'ERC, Oriol Junqueras. Sense entrar a valorar les resolucions judicials, ha dit que el PP espera que la política catalana deixi enrere la "incertesa" dels últims mesos a causa, ha dit, del procés sobiranista i de la "situació processal" d'alguns dels líders polítics independentistes. Així, ha desitjat que les decisions que es prenguin "contribueixin a aclarir i donar estabilitat a la política catalana i sortir de l'embolic".

Una manera de sortir-ne, ha dit, és que les forces constitucionalistes tinguin el poder a Catalunya. Per això, ha dit que el seu partit donarà suport a Ciutadans perquè presideixi la mesa del Parlament i també ha demanat a Inés Arrimadas que intenti formar govern, perquè com a guanyadors de les eleccions, tenen la "legitimitat" d'intentar-ho.

En la primera roda de premsa després dels comicis, Rodríguez ha admès que els resultats del PP "no han estat satisfactoris" ni tampoc "han complert les expectatives" dels populars, que van passar d'11 escons a 4. Per evitar quedar-se sense grup parlamentari propi (es necessiten com a mínim 5 diputats), el PP té "converses informals" perquè algun altre partit els hi presti un diputat. El PP obrirà ara un període de reflexió interna, convocarà el comitè de direcció de Catalunya i els diferents comitès provincials, i també es reprendrà la feina de cara a les eleccions municipals del 2019.