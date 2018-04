El PP proposa triar la llengua amb què els alumnes de primària aprenen a llegir i escriure

El PP vol modificar part de la llei d'educació de Catalunya (LEC) per tal de substituir el model d'immersió lingüística per un "ensenyament plurilingüe". L'objectiu, segons ha explicat el secretari general del partit, Santi Rodríguez, aquest matí en roda de premsa, és que el català i el castellà tinguin una "proporció suficient" a les escoles catalanes. Un dels aspectes que proposen canviar és que les famílies puguin triar la llengua amb què els seus fills aprenen a llegir i a escriure durant els primers cursos de primària. "Durant la primera ensenyança i l'aprenentatge de lectoescriptura", ha remarcat Rodríguez, tot i que el text dels populars no especifica quins cursos exactes inclouria. Així, s'incorporaria una casella en la preinscripció escolar que permetria triar la llengua vehicular en aquests casos. "No es tracta de crear escoles que utilitzin el castellà i altres el català, sinó que parlem d'escollir la llengua en una fase del procés educatiu", ha justificat el dirifent popular.

"Volem canviar el model d'immersió per un de conjunció lingüística", ha defensat Rodríguez. La proposició de llei dels populars proposa que hi hagi un 25% del currículum escolar que s'imparteixi en català, un 25% en castellà i un altre 25% en llengua estrangera "en la mesura de les possibilitats de cada centre". Amb tot, el dirigent popular ha volgut remarcar que aquesta proposició de llei no vol "separar els alumnes en funció de la llengua, sinó que tots ells tinguin accés al català i castellà de manera proporcional". De fet, ha deixat clar que "en cap cas l'objectiu final és eliminar el català com a llengua vehicular".

En aquest sentit, Santi Rodríguez ha posat d'exemple el programa que va posar en marxa el govern de la Generalitat l'estiu del 2013 en què es plantejava introduir una tercera llengua curricular en diferents percentatges en cada etapa educativa. "Per què s'han de posar mínims per a l'ús de llengües estrangeres i no per a llengües oficials? El castellà està pràcticament exclòs del sistema educatiu", ha afirmat el diputat del PP.

"El 155 no pot modificar tot un sistema educatiu a Catalunya"

Santi Rodríguez ha retret al govern de la Generalitat que no hagi "respectat les sentències judicials que establien que s'ha de respectar un mínim d'un 25% de classes en castellà". Ara bé, ha admès que l'article 155 "no pot modificar tot un sistema educatiu a Catalunya". El diputat del PP considera que hi ha aspectes que "no estan a l'abast del govern espanyol per més que s'hagi aplicat el 155". La casella per triar la llengua per aprendre a llegir i escriure, per exemple, es podria incorporar a la LEC, però admet que no es podria incorporar una casella "de caràcter general" per triar la llengua vehicular, com pretenia el govern espanyol.

Ciutadans creu que el PP té una posició ambigua

Ciutadans afirma que de moment no ha tingut cap notícia d'aquesta proposta del PP de Catalunya i el portaveu de la formació, Carlos Carrizosa, els ha demanat que "aclareixin la seva posició" sobre el model lingüístic a les escoles catalanes, perquè assegura que no s'han posicionat clarament. "El PP espanyol no ha fet res i no ha canviat res, la proposta de Ciutadans és que es pugui estudiar amb tres llengües vehiculars a les escoles catalanes", ha explicat Carrizosa.

Per la seva banda, la diputada de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha censurat la proposta dels populars: "El PP és víctima de la seva obsessió amb la immersió lingüística". Per Alamany, el problema a les aules catalanes no és el model lingüístic, sinó el nombre elevat de "barracons, professorat interí i la massificació a les aules".