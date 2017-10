El PP diu que la tramitació del 155 continua: "No s'han complert tots els supòsits"

El PP vol continuar la tramitació al Senat de la intervenció de l'autonomia, a través de l'article 155, encara que hi hagi una convocatòria electoral. Això és el que han explicat el president del PP català, Xavier García Albiol; el vicesecretari popular, Javier Arenas, i el portaveu del partit al Senat, José Manuel Barreiro. "Hi ha un problema de restabliment de la legalitat constitucional i estatutària", ha dit Arenas, que no ha aclarit si la convocatòria d'eleccions el resoldria.

Durant la tarda, els grups de l'oposició poden presentar esmenes. "Un possible anunci d'una convocatòria d'eleccions no implica que es resolgui la part fonamental que ha donat lloc al 155, que és el restabliment de la legalitat", ha insistit el portaveu del PP al Senat, José Manuel Barreiro.

Així, la maquinària del 155 continua a l'espera de l'ordre que arribi de la Moncloa. De moment, fonts del govern espanyol es limiten a assegurar que esperaran a la compareixença de Puigdemont per reaccionar. La tramitació del 155 podria continuar per tal que l'executiu espanyol tingués l'habilitació per aplicar-lo, però amb la llibertat per no fer-ho a última hora.

Si s'accepta una de les esmenes que plantejava el PSOE, però, tot i que el 155 continués els tràmits quedaria en paper mullat si es convoquessin eleccions, perquè els socialistes plantejaven una clàusula desactivadora.