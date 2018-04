El PP engega el ventilador: repta Cs a expulsar els que han inflat el currículum si vol ser "creïble"

El PP ha engegat el ventilador en l'escàndol del màster falsificat de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes. El vicesecretari de política sectorial del partit, Javier Maroto, ha llistat aquest dilluns, en la roda de premsa posterior a l'executiva del partit, un reguitzell de casos d'altres partits que segons ell són equiparables al de la presidenta madrilenya. Tot i que en els casos als quals ha fet referència no hi ha investigació de la universitat, ni una presumpta falsificació documental, Maroto ha mencionat el cas de la llicenciatura en pedagogia del diputat valencià de Cs Toni Cantó, o la de matemàtiques del líder dels socialistes madrilenys, José Manuel Franco. En aquest últim cas, la llicenciatura va desaparèixer del màster el 2003.

El partit evita donar-li suport tancat a la presidenta madrilenya, i considera que si Cs vol resultar "creïble" ha de fer fora els que han reconegut haver mentit en el currículum.

Les clares diferències entre els casos no han obstat perquè Marot fes un poti-poti, i ha considerat que la gent "del carrer" es pregunta "però aquests de què van" quan veuen que "apunten el dit acusador" contra els els polítics del PP mentre ells tenen casos similars a casa seva. "És una presa de pèl que els que tenen líders amb llicenciatures falsificades demanin la dimissió" de Cifuentes, ha considerat, en referència a la possibilitat que Ciutadans voti la moció de censura del PSOE contra la presidenta madrilenya.

La roda de premsa dels dilluns del PP és majoritàriament concedida pel vicesecretari de comunicació, Pablo Casado, el currículum del qual també està sota sospita després que se sabés que va obtenir el mateix màster de la Universitat Rey Juan Carlos que Cifuentes cursant només quatre assignatures de 22, i que el diploma de Harvard del qual presumia va ser obtingut a Aravaca (Madrid). Enmig de la polèmica, la formació conservadora ha decidit que Casado, que va oferir una extensa roda de premsa sobre el tema la setmana passada, no sortís.

Tot i així, Maroto no ha aclarit si arribaran al dia de la moció de censura sense rellevar Cifuentes. Si no ho fan, a Ciutadans han amenaçat de votar a favor de la moció, fet que suposaria que el PP perdés la principal plaça autonòmica d'Espanya. Maroto ha considerat que el partit taronja està "dividit en dos" i ha assegurat que "hauran de donar explicacions" sobre la possibilitat de donar suport a un programa de govern d'esquerres.

El ventilador, també en corrupció

L'assumpte dels màsters no és l'únic en el qual el PP està activant el ventilador. A les portes de la sentència de la primera peça de la trama Gürtel, el partit ha anunciat aquest dilluns que durà a la comissió d'investigació del Senat que van impulsar gràcies a la seva majoria absoluta per mirar de fer ombra a la comissió del Congrés que investiga la seva corrupció el cas del finançament presumptament irregular dels socialistes de València.

TV3 i el Senat

Sobre Catalunya, Maroto ha reptat la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, a presentar una iniciativa al Parlament "per resoldre el problema de TV3" en lloc de "demanar-li al govern espanyol" que ho faci a través del 155 i el Senat. El dirigent popular ha recordat que en la redacció original proposada per l'executiu de Mariano Rajoy d'intervenciíó de Catalunya sí que s'incloïa el control dels mitjans públics, però aquesta va quedar fora del quadre per una esmena del PSOE. "El president del govern espanyol va haver de decidir si seguien junts o trencava el consens", ha afirmat. A més, Casado ha reiterat la petició a Arrimadas de sortir de la inacció en el debat de la investidura, i presentar-se com a candidat, mentre "estem esperant un candidat `que compleixi la llei avui i la vulgui seguir complint demà".